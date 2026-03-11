劉和然陪「侯家軍」陳柏翰登記 準備接力棒期勉「做代誌」

新北市議會2026年議員席次有68席，國民黨新北市黨部持續辦理議員領表登記，今天上午新北市副市長劉和然請假陪同「侯家軍」陳柏翰到市黨部登記參選，陳也正式登記參選新北市永和選區議員，該區也被列為藍營初選激戰區。

劉和然說，看到年輕人對公共服務有興趣，這對台灣及新北市都是令人興奮的事，過去陳柏翰不僅是國民黨青年團團長，也是國民黨的中常委，這麼年輕就為國家盡一份心力，劉和然更形容自己在陳這個年紀的時候還在玩團康，但陳柏翰已為國家的發展而努力。

劉和然表示，陳柏翰過去在新北市民政局、新聞局服務，也擔任副發言人，具備完整行政歷練與市政經驗，是非常值得期待的年輕人才，隨後還特別準備「接力棒」，象徵市政經驗的交棒與傳承，期勉陳柏翰延續侯友宜市長團隊踏實做事的精神，為永和市民拚建設，今也在登記前高喊「年輕專業最肯拚，永和首選陳柏翰」口號，展現拚勝選氣勢。

28歲的陳柏翰表示，他是永和最年輕的市議員參選人，但同時也是市政與黨務歷練相當完整的年輕幕僚，長期在黨內歷練，從青年團總團長到市府幕僚，一路一步一腳印，也讓自己對公共事務與市政運作有更深的理解，今天由副市長及昔日團員陪同登記，不只是祝福，更提醒自己不忘初衷，以年輕、專業與最肯拚的態度為永和服務。

新北市副市長劉和然今陪同侯家軍陳柏翰(圖左)至國民黨新北市黨部登記參選市議員選舉。記者林媛玲／攝影