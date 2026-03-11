民進黨南市議員東區初選蔡筱薇、陳金鐘出線 陳亭妃王定宇人馬落馬

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南第十選區現任議員蔡筱薇（左）為立委林俊憲（中）子弟兵，積極鞏固基層支持。圖／取自蔡筱薇臉書

民進黨台南市議員第十選區競爭最為白熱化，由尋求三連霸林俊憲子弟兵、現任市議員蔡筱薇、老將前市議員陳金鐘出線，捲土重來的前市議員蔡旺詮、王定宇子弟兵卓佩于落馬。

蔡旺詮本屆意外落馬後就投入陳亭妃團隊擔任執行長，此次獲陳多次站台相挺，力拚重返議會；蔡旺詮表示這次台南市東區議員初選民調不幸未能成功過關。他衷心感謝每一位朋友，不管未來在何處？仍然會為台南的未來繼續打拚。

另卓佩于是立委王定宇服務處主任，也是湧言會力推的青年參選人，打著麵攤女兒加上年輕女性受到矚目，但因王定宇接連捲入離婚及緋聞，選情恐也受到影響。

根據「2026年直轄市議員選舉初選民調結果報告（台南市第十選區）」的民調成績顯示，出線的前二名分別為：蔡筱薇：民調成績為 0.3822陳金鐘：民調成績為 0.2877。民進黨台南市黨部表示，第十選區（東區）初選民調結果本區計提名2席，通過初選民調者為：蔡筱薇、陳金鐘。後續提名以中央黨部公布為準

民進黨今晚進行第六選區選區初選，角逐者為現任市議員蔡麗青，以及前議員唐碧娥的姪女唐儀靜、現任市議員郭清華女兒郭品辰、前議員劉益昌。

南市第十選區（東區）初選民調結果通過初選民調者為蔡筱薇、陳金鐘。圖／民進黨台南市黨部提供

