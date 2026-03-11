影／謝家姊弟之爭！謝衣鳯：議長抒發自己的感受 但不盡然是事實

國民黨彰化縣長參選人遲未出爐，爭取出線的立委謝衣鳯與議長弟弟謝典林之爭難解，謝衣鳯今天說，議長在接受專訪時會抒發自己的情緒，但也不盡然是全部的事實，她參選的態度從未動搖，目前會按照黨中央的規畫，希望彰化縣長的提名作業能夠在3月底前順利完成。

國民黨目前爭取參選彰化縣長有3人，除了謝衣鳯，還有前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，前副縣長、現任縣府參議柯呈枋。相較藍營縣長人選難產，民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月則已是全縣跑透透，深入基層拜票，讓藍營支持者也感到憂慮。

由於日前謝衣鳯父親表態「謝家不參選縣長」，弟弟謝典林也要爭取連任議長，勢必謝家在縣長和議長之位必須二擇一，謝典林最近又回應媒體說，只要藍白合，彰化縣長這席不會丟，他和父母都不支持姐姐選縣長，謝家有立委和議長已經很好了，不應再蹚渾水。

謝衣鳯今天參加埔鹽鄉綜合行政大樓落成典禮，回應媒體說，議長在接受專訪時會抒發自己的情緒，而不管是在國民黨彰化縣黨部的規畫，以及在跨黨派的合作，有一些可以去著墨，有一些則是給予建言，我們沒有辦法真正實際去運作，這部分就只是聽取議長他個人的意見。

謝衣鳯說，議長當然會抒發自己的感受，但也不盡然是全部的事實，但就是希望家庭和諧，她和議長都是公眾人物，未來不管是縣政議題或是國家的政策都希望能穩定推動，這是他們共同努力的方向。

身為彰化縣黨部主委的謝衣鳯說，至於彰化縣長提名，目前還是按照黨中央的規畫，希望能夠在3月底前順利完成，而她參選的決心從未動搖。