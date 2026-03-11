快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

聽新聞
0:00 / 0:00

影／謝家姊弟之爭！謝衣鳯：議長抒發自己的感受 但不盡然是事實

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
立委謝衣鳯爭取代表國民黨參選彰化縣長，表示目前會按照黨中央規畫，希望縣長提名作業能夠在3月底前順利完成。記者林宛諭／攝影
立委謝衣鳯爭取代表國民黨參選彰化縣長，表示目前會按照黨中央規畫，希望縣長提名作業能夠在3月底前順利完成。記者林宛諭／攝影

國民黨彰化縣長參選人遲未出爐，爭取出線的立委謝衣鳯與議長弟弟謝典林之爭難解，謝衣鳯今天說，議長在接受專訪時會抒發自己的情緒，但也不盡然是全部的事實，她參選的態度從未動搖，目前會按照黨中央的規畫，希望彰化縣長的提名作業能夠在3月底前順利完成。

2026九合一選舉

國民黨目前爭取參選彰化縣長有3人，除了謝衣鳯，還有前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，前副縣長、現任縣府參議柯呈枋。相較藍營縣長人選難產，民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月則已是全縣跑透透，深入基層拜票，讓藍營支持者也感到憂慮。

由於日前謝衣鳯父親表態「謝家不參選縣長」，弟弟謝典林也要爭取連任議長，勢必謝家在縣長和議長之位必須二擇一，謝典林最近又回應媒體說，只要藍白合，彰化縣長這席不會丟，他和父母都不支持姐姐選縣長，謝家有立委和議長已經很好了，不應再蹚渾水。

謝衣鳯今天參加埔鹽鄉綜合行政大樓落成典禮，回應媒體說，議長在接受專訪時會抒發自己的情緒，而不管是在國民黨彰化縣黨部的規畫，以及在跨黨派的合作，有一些可以去著墨，有一些則是給予建言，我們沒有辦法真正實際去運作，這部分就只是聽取議長他個人的意見。

謝衣鳯說，議長當然會抒發自己的感受，但也不盡然是全部的事實，但就是希望家庭和諧，她和議長都是公眾人物，未來不管是縣政議題或是國家的政策都希望能穩定推動，這是他們共同努力的方向。

身為彰化縣黨部主委的謝衣鳯說，至於彰化縣長提名，目前還是按照黨中央的規畫，希望能夠在3月底前順利完成，而她參選的決心從未動搖。

謝衣鳳 謝典霖 洪榮章 陳素月 柯呈枋

延伸閱讀

陳素月指縣長對手謝衣鳯機率高 評王惠美「分親疏、同黨也有怨言」

入閣傳聞 王惠美自清非「權謀的人」

藍營3大將爭彰縣長提名 高喊團結贏得勝選

苗栗／藍團拜喊全壘打 綠議員黨內登記

相關新聞

台北市長之爭…醫斷言綠營是鄭麗君 曝盤算選輸也不虧

2026年台北市長選舉，民進黨人選遲遲未定，行政院副院長鄭麗君呼聲高。時事評論者、醫師沈政男斷言，鄭麗君會代表綠營參選，而她對戰國民黨蔣萬安將出現「去蔣化打手vs. 蔣家後代」的歷史畫面，她選輸也不虧，仍是內閣重要角色。

民進黨南市議員東區初選蔡筱薇、陳金鐘出線 陳亭妃王定宇人馬落馬

民進黨台南市議員第十選區競爭最為白熱化，由尋求三連霸林俊憲子弟兵、現任市議員蔡筱薇、老將前市議員陳金鐘出線，捲土重來的前市議員蔡旺詮、王定宇子弟兵卓佩于落馬。

影／謝家姊弟之爭！謝衣鳯：議長抒發自己的感受 但不盡然是事實

國民黨彰化縣長參選人遲未出爐，爭取出線的立委謝衣鳯與議長弟弟謝典林之爭難解，謝衣鳯今天說，議長在接受專訪時會抒發自己的情緒，但也不盡然是全部的事實，她參選的態度從未動搖，目前會按照黨中央的規畫，希望彰化縣長的提名作業能夠在3月底前順利完成。

綠營中正萬華初選公布「馬檢」新人第一過關 康家瑋捲土重來落馬

民進黨北市議員初選本周登場，市黨部昨公布中正萬華區民調，共有5人登記參選，將提名4席，北市黨部今早公布結果由劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐出線，本屆曾參選過的康家瑋以些微差距未能出線。

吳子嘉頻點名 被問2028可能更上層樓？蔣萬安反應曝光

今年縣市長選舉被認為將牽動2028大選。美麗島電子報董事長吳子嘉頻頻稱蔣萬安已開始為2028秘密布局，且說其核心團隊與戰術都已有顯著調整。蔣萬安今被問「2028有可能更上層樓？」蔣萬安先大笑，並說現在就是專注市政。

黨今徵召李四川選新北…好戰友蔣萬安送這句話祝福

國民黨今天將正式徵召北市前副市長李四川參選新北市長。北市長蔣萬安今天被問及，「會希望李四川之後穿市長送的一套西裝跑行程？」蔣萬安說當然，並說大家對李更重要的印象，就是都拿著鐵槌，李就是給人「非常踏實、穩健，且安心的感覺」，一定會做出非常巨大貢獻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。