快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營中正萬華初選公布「馬檢」新人第一過關 康家瑋捲土重來落馬

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市黨部昨公布委託三家公司民調結果，馬郁雯成功過關。本報資料照
北市黨部昨公布委託三家公司民調結果，馬郁雯成功過關。本報資料照

民進黨北市議員初選本周登場，市黨部昨公布中正萬華區民調，共有5人登記參選，將提名4席，北市黨部今早公布結果由劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐出線，本屆曾參選過的康家瑋以些微差距未能出線。

2026九合一選舉

中正萬華此次包含現任劉耀仁、洪婉臻，新人新潮流馬郁雯、正國會張銘祐、湧言會康家瑋，其中馬郁雯過去在三立擔任主播記者，猛打柯文哲京華城案更自稱「經營檢調線七年」，知名度高，加上本身有20%加權，也讓「5搶4」局面更加刺激。

北市黨部昨公布委託三家公司民調結果，劉耀仁27.98%、洪婉臻23.25%、馬郁雯22.40%、張銘祐14.76%、康家瑋11.61%，本屆曾代表民進黨參選的康家瑋再初選未能突圍，遺憾落馬。

康家瑋表示，心情很平靜，從2022年參選至今學習到好多人情世故，「2000多天的日子冷暖自知但我們康家是重情重義的人，謝謝所有的每一位，我將用畢生的心力，來報答所有的人。」並表示將全力支持劉耀仁和洪婉臻。

綠營今晚將在第三選區（中山大同）初選民調，現任顏若芳、林亮君，新人賴俊翰、朱政騏、林子揚、李立聖共六人搶四席。

本屆曾代表民進黨參選的康家瑋再初選未能突圍，遺憾落馬。圖／康家瑋提供
本屆曾代表民進黨參選的康家瑋再初選未能突圍，遺憾落馬。圖／康家瑋提供

正國會 新人 新潮流

延伸閱讀

創下先例…藍北市議員初選 兩選區不保障現任

台南議員選戰 綠營初選激戰 藍軍拚世代交替

台南選戰 綠營初選民調 3派系前哨戰

竹市北區 綠議員初選4搶3

相關新聞

台北市長之爭…醫斷言綠營是鄭麗君 曝盤算選輸也不虧

2026年台北市長選舉，民進黨人選遲遲未定，行政院副院長鄭麗君呼聲高。時事評論者、醫師沈政男斷言，鄭麗君會代表綠營參選，而她對戰國民黨蔣萬安將出現「去蔣化打手vs. 蔣家後代」的歷史畫面，她選輸也不虧，仍是內閣重要角色。

民進黨南市議員東區初選蔡筱薇、陳金鐘出線 陳亭妃王定宇人馬落馬

民進黨台南市議員第十選區競爭最為白熱化，由尋求三連霸林俊憲子弟兵、現任市議員蔡筱薇、老將前市議員陳金鐘出線，捲土重來的前市議員蔡旺詮、王定宇子弟兵卓佩于落馬。

影／謝家姊弟之爭！謝衣鳯：議長抒發自己的感受 但不盡然是事實

國民黨彰化縣長參選人遲未出爐，爭取出線的立委謝衣鳯與議長弟弟謝典林之爭難解，謝衣鳯今天說，議長在接受專訪時會抒發自己的情緒，但也不盡然是全部的事實，她參選的態度從未動搖，目前會按照黨中央的規畫，希望彰化縣長的提名作業能夠在3月底前順利完成。

綠營中正萬華初選公布「馬檢」新人第一過關 康家瑋捲土重來落馬

民進黨北市議員初選本周登場，市黨部昨公布中正萬華區民調，共有5人登記參選，將提名4席，北市黨部今早公布結果由劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐出線，本屆曾參選過的康家瑋以些微差距未能出線。

吳子嘉頻點名 被問2028可能更上層樓？蔣萬安反應曝光

今年縣市長選舉被認為將牽動2028大選。美麗島電子報董事長吳子嘉頻頻稱蔣萬安已開始為2028秘密布局，且說其核心團隊與戰術都已有顯著調整。蔣萬安今被問「2028有可能更上層樓？」蔣萬安先大笑，並說現在就是專注市政。

黨今徵召李四川選新北…好戰友蔣萬安送這句話祝福

國民黨今天將正式徵召北市前副市長李四川參選新北市長。北市長蔣萬安今天被問及，「會希望李四川之後穿市長送的一套西裝跑行程？」蔣萬安說當然，並說大家對李更重要的印象，就是都拿著鐵槌，李就是給人「非常踏實、穩健，且安心的感覺」，一定會做出非常巨大貢獻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。