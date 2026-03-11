綠營中正萬華初選公布「馬檢」新人第一過關 康家瑋捲土重來落馬

民進黨北市議員初選本周登場，市黨部昨公布中正萬華區民調，共有5人登記參選，將提名4席，北市黨部今早公布結果由劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐出線，本屆曾參選過的康家瑋以些微差距未能出線。

中正萬華此次包含現任劉耀仁、洪婉臻，新人新潮流馬郁雯、正國會張銘祐、湧言會康家瑋，其中馬郁雯過去在三立擔任主播記者，猛打柯文哲京華城案更自稱「經營檢調線七年」，知名度高，加上本身有20%加權，也讓「5搶4」局面更加刺激。

北市黨部昨公布委託三家公司民調結果，劉耀仁27.98%、洪婉臻23.25%、馬郁雯22.40%、張銘祐14.76%、康家瑋11.61%，本屆曾代表民進黨參選的康家瑋再初選未能突圍，遺憾落馬。

康家瑋表示，心情很平靜，從2022年參選至今學習到好多人情世故，「2000多天的日子冷暖自知但我們康家是重情重義的人，謝謝所有的每一位，我將用畢生的心力，來報答所有的人。」並表示將全力支持劉耀仁和洪婉臻。

綠營今晚將在第三選區（中山大同）初選民調，現任顏若芳、林亮君，新人賴俊翰、朱政騏、林子揚、李立聖共六人搶四席。