台北市長之爭…醫斷言綠營是鄭麗君 曝盤算選輸也不虧

2026年台北市長選舉，民進黨人選遲遲未定，行政院副院長鄭麗君呼聲高。時事評論者、醫師沈政男斷言，鄭麗君會代表綠營參選，而她對戰國民黨蔣萬安將出現「去蔣化打手vs. 蔣家後代」的歷史畫面，她選輸也不虧，仍是內閣重要角色。

沈政男指出，現在看起來，鄭麗君就是會代表民進黨去選2026台北市長，而她在蔡英文執政時當文化部長，惹出最大爭議就是配合蔡政府的轉型正義政策去搞去蔣化，如今去蔣化打手與蔣家後代一起競爭，將形成一個非常有趣的歷史畫面。

沈政男進一步分析鄭麗君的生涯歷程，說明其個性有個問題，就是「變來變去，不能肯定」，從她高中是自然組的且成績好，考進台大土木系，第一天就想轉系，大二就轉到哲學系，開始參加學運，當時在台大創立一個布袋戲掌中劇團。

她大學畢業後去法國念政治經濟社會哲學，念博士班卻沒拿學位；回國後加入台灣智庫，等同民進黨幕僚，2004被推薦給當時的扁政府擔任青輔會主委，之後兩任不分區立委。2018有人勸進她出來跟柯文哲選市長，但是她怎麼講就是不要。

沈政男說，鄭麗君2020年因懷孕生子，當完文化部長後就辭官回家，一度當起翻譯家，翻譯法國的經典名著「小王子」，似乎不碰政治了，但2024她又回來，當行政院副院長，現在則跟2018一樣有人找她出來選台北市長，她又猶豫起來。

鄭麗君的政治生涯已經不曉得第幾次半推半就，她不想選人家要她選，她想要下來人家不要她下來。這個為什麼？這個不是只有她自己變來變去、優柔寡斷的問題，更嚴重的是代表「民進黨裡面就沒有什麼人，弄來弄去就是要鄭麗君出來」。

沈政男表示，鄭麗君這一次看起來真的會去選了，雖然她不是蔣萬安的對手，但選輸也沒關係，因為選輸後，若2026內閣要改組，陳其邁不願當閣揆，她將是第二人選。就算2026改組不是她，她2028也是有機會擔任賴政府的重要角色。