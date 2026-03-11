黨今徵召李四川選新北…好戰友蔣萬安送這句話祝福

國民黨今天將正式徵召北市前副市長李四川參選新北市長。北市長蔣萬安今天被問及，「會希望李四川之後穿市長送的一套西裝跑行程？」蔣萬安說當然，並說大家對李更重要的印象，就是都拿著鐵槌，李就是給人「非常踏實、穩健，且安心的感覺」，一定會做出非常巨大貢獻。

蔣萬安今天上午出席「來台北有購嗨」總抽獎記者會，會前媒體堵訪蔣萬安，提到李四川選新北，蔣萬安說，之所以送李四川西裝，主要是因為在新春團拜的時候，李特別提到「欸，好像都沒有送我一個西裝」，所以在歡送會上特別送李一套西裝，當然也希望李在適合這場合可以穿上。

蔣也提到，大家對李副更重要的印象，就是他都拿著一個鐵槌，因為工程背景出身，相信他就是給人一個非常踏實、穩健，而且安心的感覺，相信未來他對新北市一定會做出非常巨大的貢獻。