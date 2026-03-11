黨今徵召李四川選新北…好戰友蔣萬安送這句話祝福

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市長蔣萬安今天上午出席「來台北有購嗨」總抽獎記者會。記者林麗玉／攝影
國民黨今天將正式徵召北市前副市長李四川參選新北市長。北市長蔣萬安今天被問及，「會希望李四川之後穿市長送的一套西裝跑行程？」蔣萬安說當然，並說大家對李更重要的印象，就是都拿著鐵槌，李就是給人「非常踏實、穩健，且安心的感覺」，一定會做出非常巨大貢獻。

蔣萬安今天上午出席「來台北有購嗨」總抽獎記者會，會前媒體堵訪蔣萬安，提到李四川選新北，蔣萬安說，之所以送李四川西裝，主要是因為在新春團拜的時候，李特別提到「欸，好像都沒有送我一個西裝」，所以在歡送會上特別送李一套西裝，當然也希望李在適合這場合可以穿上。

蔣也提到，大家對李副更重要的印象，就是他都拿著一個鐵槌，因為工程背景出身，相信他就是給人一個非常踏實、穩健，而且安心的感覺，相信未來他對新北市一定會做出非常巨大的貢獻。

北市綠營最大票倉議員初選激烈 中山大同「6搶4」民調今晚登場

民進黨北市議員初選進行電話民調，今抽中中山大同選區，將於晚間6點至10點半舉辦，明天公布結果。該選區是北市綠營最大票倉，2位現任議員與4位新人戰況激烈，民調前分別都喊搶救、守護，「老將」也不忘提醒「現任真的沒有比較穩」

吳子嘉頻點名 被問2028可能更上層樓？蔣萬安反應曝光

今年縣市長選舉被認為將牽動2028大選。美麗島電子報董事長吳子嘉頻頻稱蔣萬安已開始為2028秘密布局，且說其核心團隊與戰術都已有顯著調整。蔣萬安今被問「2028有可能更上層樓？」蔣萬安先大笑，並說現在就是專注市政。

陳素月指縣長對手謝衣鳯機率高 評王惠美「分親疏、同黨也有怨言」

代表民進黨參選下屆彰化縣長的陳素月今天接受廣播節目「暐瀚撞新聞」訪問，對於國民黨縣長人選至今未定，甚至牽動謝家內部矛盾，陳素月說，依她判斷最後仍可能由立委謝衣鳯代表國民黨參選。她指出，選舉關係的不只是一個人或一個家族，更關係到整個政黨布局，目前檯面上爭取的人選中，以謝衣鳯基層實力相對堅強。

談李四川參選與藍白合 侯：全力輔選、朋友越多越好

國民黨中央今將提名前台北市副市長李四川與立委吳宗憲投入選戰，新北市長侯友宜今在市政會議後表示，兩人都是他在新北市政府多年共事的老同事，能力優秀，也能扛起重責大任，未來將全力輔選支持。而對於民眾黨主席黃國昌曾表態若是李四川出線，不排除加入其團隊，侯友宜也表示，合作最重要的是善意與誠信，「朋友越多越好」，希望集結各方力量協助李四川順利當選。

被楊智伃酸「送水瞎咖」也能上 陳聖文酸楊只剩這件事刷知名度

民進黨大安、文山議員初選簡舒培、王閔生、陳聖文、劉品妡過關，不過國民黨松信選區擬參選人楊智伃卻大酸，「連陳聖文這種送水瞎咖都可以過關」，也讓兩人恩怨情仇曝光，陳也反嗆，楊是想炒熱度打自己初選，呼籲不要再刷無謂知名度，提出政策好好打選戰。

