北市綠營最大票倉議員初選激烈 中山大同「6搶4」民調今晚登場

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市綠營最大票倉中山大同議員初選競爭激烈，立委王世堅和（前右）與總統府副秘書長何志偉（前左）都有子弟兵參選。圖／聯合報系資料照片
北市綠營最大票倉中山大同議員初選競爭激烈，立委王世堅和（前右）與總統府副秘書長何志偉（前左）都有子弟兵參選。圖／聯合報系資料照片

民進黨北市議員初選進行電話民調，今抽中中山大同選區，將於晚間6點至10點半舉辦，明天公布結果。該選區是北市綠營最大票倉，2位現任議員與4位新人戰況激烈，民調前分別都喊搶救、守護，「老將」也不忘提醒「現任真的沒有比較穩」

2026九合一選舉

民進黨在台北市第四選區(中山、大同）計提名4席，共有6人登記參選，其中現任議員是顏若芳林亮君，新人有朱政騏、賴俊翰、林子揚、李立聖。

參選的新人中，賴俊翰是王世堅中山區服務處主任，朱政騏是總統府副秘書長何志偉子弟兵，此外，林子揚長年在外交、僑務及國安領域打拚，李立聖是台北市議員陳賢蔚特助。

朱政騏在臉書向選民解釋接到民調電話流程，喊出「守護朱政騏，搶救朱骨力」搶救唯一沒有「加權」的新人；賴俊翰在社群媒體上貼出與立委王世堅合照；林子揚也喊讓他進議會為大家服務；李立聖說，「讓聽障青年走進市議會」讓更多弱勢者的聲音被聽見。

現任議員顏若芳說「現任真的沒有比較穩」面對初選的危急時刻，請大家接到電話堅定回答「唯一支持顏若芳」；議員林亮君說，拜託大家，就是今晚，今晚6點至10點半「在家顧電話，守護亮君」提醒訪問結束再掛電話才算分，請耐心回答聽完。

何志偉 林亮君 顏若芳 民調 民進黨

