陳素月指縣長對手謝衣鳯機率高 評王惠美「分親疏、同黨也有怨言」

代表民進黨參選下屆彰化縣長的陳素月今天接受廣播節目「暐瀚撞新聞」訪問，對於國民黨縣長人選至今未定，甚至牽動謝家內部矛盾，陳素月說，依她判斷最後仍可能由立委謝衣鳯代表國民黨參選。她指出，選舉關係的不只是一個人或一個家族，更關係到整個政黨布局，目前檯面上爭取的人選中，以謝衣鳯基層實力相對堅強。

陳素月指出，國民黨在各選區仍有基本盤，加上組織動員能力強，例如婦聯會、婦女會等地方社團長期經營，民進黨過去相對較弱。如果國民黨希望在彰化勝選，勢必會推出實力最強的候選人，因此若能解決家族內部問題，提名謝衣鳯的可能性仍高。不過她也強調，即使最後不是謝衣鳯出線，民進黨仍須「戰戰兢兢」面對選戰。

彰化縣長選舉過去常被地方形容具有「國民黨兩屆、民進黨接手」的政治節奏，地方認為若國民黨此次推出的候選人強度不足，綠營確實有機會勝出。對此陳素月表示，對年底選舉確實有信心，但仍要全力以赴，因為選舉變數相當大。

她分析，彰化是農工大縣，選民結構長期偏藍，每次選舉關鍵往往落在約9萬至10萬的中間選民流動。民進黨過去在彰化執政僅能維持一屆縣長，與執政風格與政策推動有關。她認為前縣長魏明谷與翁金珠施政其實表現不差，但政策理想性較高，一般民眾未必能完全理解。

談到民進黨縣長初選競爭激烈，陳素月表示，初選過後黨內已重新團結，這也是民進黨的特色。她指出，自己與立委陳秀寳及初選對手黃秀芳三人個性都屬「溫良恭儉讓」，初選結束後已恢復團結，彼此相處良好。

此外，針對外界傳出彰化縣長王惠美可能入閣的說法，陳素月表示地方並未聽聞相關消息，她個人認為入閣可能性不高。談及王惠美近8年執政評價，她指出，地方普遍認為王惠美跑基層勤、會做人，但也有「分親疏」的聲音，甚至有國民黨鄉鎮長向她抱怨「同政黨也沒有比較好」。她也提到，王惠美在長照政策推動上確實相當積極，但相關資源多來自中央補助，而王惠美較少特別強調這一點。