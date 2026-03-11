陳柏翰領表參選、戴湘儀傳放棄連任 侯：尊重並支持

新北市副市長劉和然今將陪同「侯家軍」成員陳柏翰領表登記，而現任新莊區議員戴湘儀則傳出放棄連任。新北市長侯友宜今在市政會議後表示，陳柏翰過去在新北市政府工作表現獲得肯定，而對戴湘儀的任何決定給予尊重和祝福。

被視為「侯家軍」的陳柏翰，過去曾在新北市政府民政局擔任機要秘書及市府副發言人，日前宣布將參選永和區市議員，而另一名「侯家軍」的現任新莊區議員戴湘儀則被傳出放棄爭取連任，引發外界關注。

侯友宜指出，他一向鼓勵年輕人積極參與公共事務，而陳柏翰過去在市府新聞局、民政局任職期間表現受到各界認同，如今決定踏入政壇，希望延續服務精神，「我們都需要替他加油打氣」，並表態會給予支持。

至於外界傳出另一名市議員戴湘儀可能放棄連任，侯友宜表示，相關規畫屬於個人生涯選擇，他尊重戴湘儀的規畫，也會對她未來的任何決定給予祝福與尊重。