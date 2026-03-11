談李四川參選與藍白合 侯：全力輔選、朋友越多越好

國民黨中央今將提名前台北市副市長李四川與立委吳宗憲投入選戰，新北市長侯友宜今在市政會議後表示，兩人都是他在新北市政府多年共事的老同事，能力優秀，也能扛起重責大任，未來將全力輔選支持。而對於民眾黨主席黃國昌曾表態若是李四川出線，不排除加入其團隊，侯友宜也表示，合作最重要的是善意與誠信，「朋友越多越好」，希望集結各方力量協助李四川順利當選。

侯友宜說，李四川與吳宗憲過去都在新北市服務多年，彼此合作相當熟悉，「都是非常優秀的同事」，也有能力承擔更大的責任。他表示，自己在競選過程中一定會盡最大力量輔選與支持，希望兩人能不忘初心，持續為人民做好服務。

至於黃國昌日前表態，若新北市由李四川出線參選，不排除加入其團隊，但外界也傳出新北藍營內部對此有所抗拒，侯友宜則指出，合作最重要的是彼此的善意、誠信與誠懇態度，大家若能以開放態度合作，「朋友越多越好」，希望整合各方力量，共同支持李四川順利當選。