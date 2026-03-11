被楊智伃酸「送水瞎咖」也能上 陳聖文酸楊只剩這件事刷知名度

民進黨大安、文山議員初選簡舒培、王閔生、陳聖文、劉品妡過關，不過國民黨松信選區擬參選人楊智伃卻大酸，「連陳聖文這種送水瞎咖都可以過關」，也讓兩人恩怨情仇曝光，陳也反嗆，楊是想炒熱度打自己初選，呼籲不要再刷無謂知名度，提出政策好好打選戰。

民進黨大安、文山議員初選昨天公布，陳聖文以新人第一名民調出線，不過陳在去年到國民黨中央送「核水」，結果被時任發言人楊智伃一飲而盡一度引起不小討論，如今陳當選，楊大酸「連送水瞎咖都可以過關」，再度點燃戰火。

陳聖文指出，自從楊智伃喝完那瓶水後，到現在他從未停下腳步，第一戰，核三公投成功幫核三送行；第二戰，黨內初選他提出「十大安心政策」，內容包含食、衣、住、行、育、樂，這些政策不是憑空想出來的，而是他在議會、立法院服務處多年服務的經驗，再加上向多位議員前輩請教，一點一滴整理出來的。

陳聖文說，這段時間他持續跑基層、努力傾聽民意，順利通過黨內初選，反觀楊智伃，永遠只有「喝水」這件事情可以講，甚至當成主軸放在看板上，實在讓人覺得匪夷所思，大酸，「不要再無謂的刷知名度了，好好提出自己的政策，才是正常的選戰方式。」