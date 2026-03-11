快訊

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

被楊智伃酸「送水瞎咖」也能上 陳聖文酸楊只剩這件事刷知名度

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
陳聖文通過大安文山議員初選，楊智伃大酸「連陳聖文這種送水瞎咖都可以過關」，也讓兩人送水事件恩怨情仇再度浮上檯面。本報資料照
陳聖文通過大安文山議員初選，楊智伃大酸「連陳聖文這種送水瞎咖都可以過關」，也讓兩人送水事件恩怨情仇再度浮上檯面。本報資料照

民進黨大安、文山議員初選簡舒培王閔生、陳聖文、劉品妡過關，不過國民黨松信選區擬參選人楊智伃卻大酸，「連陳聖文這種送水瞎咖都可以過關」，也讓兩人恩怨情仇曝光，陳也反嗆，楊是想炒熱度打自己初選，呼籲不要再刷無謂知名度，提出政策好好打選戰。

2026九合一選舉

民進黨大安、文山議員初選昨天公布，陳聖文以新人第一名民調出線，不過陳在去年到國民黨中央送「核水」，結果被時任發言人楊智伃一飲而盡一度引起不小討論，如今陳當選，楊大酸「連送水瞎咖都可以過關」，再度點燃戰火。

陳聖文指出，自從楊智伃喝完那瓶水後，到現在他從未停下腳步，第一戰，核三公投成功幫核三送行；第二戰，黨內初選他提出「十大安心政策」，內容包含食、衣、住、行、育、樂，這些政策不是憑空想出來的，而是他在議會、立法院服務處多年服務的經驗，再加上向多位議員前輩請教，一點一滴整理出來的。

陳聖文說，這段時間他持續跑基層、努力傾聽民意，順利通過黨內初選，反觀楊智伃，永遠只有「喝水」這件事情可以講，甚至當成主軸放在看板上，實在讓人覺得匪夷所思，大酸，「不要再無謂的刷知名度了，好好提出自己的政策，才是正常的選戰方式。」

楊智伃 王閔生 簡舒培

延伸閱讀

酸陳聖文「送水哥」出線 楊智伃：綠營市長到議員布局陷困境

創下先例…藍北市議員初選 兩選區不保障現任

台南議員選戰 綠營初選激戰 藍軍拚世代交替

台南選戰 綠營初選民調 3派系前哨戰

相關新聞

梁為超許玲玲感情風波延燒 詹江村：假富少捏造故事爆料

國民黨桃園市議員梁為超感情風波持續延燒，同黨議員詹江村今爆料，事件女主角許玲玲的前男友不僅假扮富少，還家暴前科累累，拿走許女5、6百萬元現金後，又出言恐嚇，「鏡週刊」報導內容根本是捏造爆料。

談李四川參選與藍白合 侯：全力輔選、朋友越多越好

國民黨中央今將提名前台北市副市長李四川與立委吳宗憲投入選戰，新北市長侯友宜今在市政會議後表示，兩人都是他在新北市政府多年共事的老同事，能力優秀，也能扛起重責大任，未來將全力輔選支持。而對於民眾黨主席黃國昌曾表態若是李四川出線，不排除加入其團隊，侯友宜也表示，合作最重要的是善意與誠信，「朋友越多越好」，希望集結各方力量協助李四川順利當選。

被楊智伃酸「送水瞎咖」也能上 陳聖文酸楊只剩這件事刷知名度

民進黨大安、文山議員初選簡舒培、王閔生、陳聖文、劉品妡過關，不過國民黨松信選區擬參選人楊智伃卻大酸，「連陳聖文這種送水瞎咖都可以過關」，也讓兩人恩怨情仇曝光，陳也反嗆，楊是想炒熱度打自己初選，呼籲不要再刷無謂知名度，提出政策好好打選戰。

酸陳聖文「送水哥」出線 楊智伃：綠營市長到議員布局陷困境

台北市民進黨大安文山市議員初選結果出爐，其中與藍營松信參選人的楊智伃有過節的陳聖文出線。楊智伃就在臉書上酸說，民進黨大安文山初選，連「送水瞎咖」的陳聖文都可以過關，台北市從市長到議員的整體布局，已經陷入困境。

戴湘儀傳不連任 藍營新北新莊區將提名3席

昨天是國民黨新北議員領表登記首日，有三十二人領表，已有十九人登記。外傳「侯家軍」、新莊區現任戴湘儀放棄連任，戴昨低調表示，待領表截止日再發布聲明。同屬侯家軍的陳柏翰要投入永和議員選戰，今天找來副市長劉和然陪登記。

創下先例…藍北市議員初選 兩選區不保障現任

民進黨北市議員初選本周登場，市黨部昨公布大安文山區民調，簡舒培、王閔生、陳聖文、劉品妡出線，爭取多搶一席，財經名嘴徐嶔煌、藍轉綠的高揚凱都落馬；中正萬華區五搶四，預計今天公布結果。藍營不保障現任，兩選區可能創下北市新人、老將一起初選的首例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。