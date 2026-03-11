酸陳聖文「送水哥」出線 楊智伃：綠營市長到議員布局陷困境

台北市民進黨大安文山市議員初選結果出爐，其中與藍營松信參選人的楊智伃有過節的陳聖文出線。楊智伃就在臉書上酸說，民進黨大安文山初選，連「送水瞎咖」的陳聖文都可以過關，台北市從市長到議員的整體布局，已經陷入困境。

楊智伃酸，民進黨大安文山區議員初選結果出爐，最有資源、滿街看板的「看板王」、被稱為「送水哥」的陳聖文順利出線。而「送水哥」來送水、被我扣殺之前，不過只是一位曾經落選的看板王；如今卻成為民進黨台北市黨部提名的議員候選人。

她說，從這樣的人選可以看出，民進黨在台北市的整體布局，從議員到市長參選人，其實都面臨極大的壓力與困境。

楊智伃說，看到這樣的議員候選人陣容，行政院副院長鄭麗君應該真的會開始害怕。鄭麗君本來就缺乏扛起責任的肩膀，也看不出有為大局、為市民承擔的態度。如果真的參選市長，還要跟一群奇奇怪怪的「瞎咖」綁在一起，恐怕只會讓她更加「皮皮挫」。

她也說，一場本來就不可能贏的選戰，現在還要拉低自己的形象與格局。說真的，鄭麗君恐怕真的該開始擔心了。