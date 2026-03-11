聽新聞
梁為超許玲玲感情風波延燒 詹江村：假富少捏造故事爆料
國民黨桃園市議員梁為超感情風波持續延燒，同黨議員詹江村今爆料，事件女主角許玲玲的前男友不僅假扮富少，還家暴前科累累，拿走許女5、6百萬元現金後，又出言恐嚇，「鏡週刊」報導內容根本是捏造爆料。
詹江村今凌晨在臉書發文指出，許女的前男友是沒錢的假富少，多年前就是家暴前科累累，他的前妻也是知名網紅，上過媒體，後來跟前妻離婚。
離婚後，假富少跟許女在一起，真正工作是小編助理，交往期間，許女前後匯款2、3百萬元供他生活，而他偶爾充當小編助理。因為工作關係，他知道許女銀行帳號密碼，而帳號又是約定帳戶，所以他在2月11日早上10時36分盜領了300萬元，許女已經報案。
詹江村還說，假富少前後拿走許女5、6百萬元，還對許小姐言語恐嚇家暴，後來因為被告心生怨恨，曾揚言要毀掉許女未來。假富少捏造許女被梁為超包養的故事向周刊爆料，事實上許女跟梁為超是正常交往，沒有每個月給20萬元包養費用情事，反倒是許女匯款給假富少的紀錄，他手上都有。
