桃園藍綠白拚布局 中壢議員選戰白熱化

桃園市議員年底選戰，中壢區藍綠各有現任議員吳嘉和、徐景文確定不連任，綠營目前維持提名四席，是否徵召第五人尚未確定，藍營則將於月底受理參選登記，已有新人表態，另有無黨籍現任議員謝美英、劉曾玉春爭取連任，民眾黨也將參戰，激戰可期。

中壢區人口為桃園第二多，現有十一席議員，分別為民進黨五席彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真、徐景文；國民黨四席有議長邱奕勝、梁為超、葉明月、吳嘉和，另有無黨籍謝美英、劉曾玉春。但徐景文與吳嘉和都確定不參選下屆議員選舉，票源流向何方受到矚目。

四連霸議員梁為超昨被鏡周刊指與網紅許玲玲互動頻繁，逢選舉年引發政壇討論。梁為超昨回應，自己與妻子分居五年、離婚兩年，並出示身分證配偶欄已空白，強調感情生活是個人私領域，工作部分持續監督市政。梁的好友議員黃敬平說，梁為人謙和、少樹敵，並無綠營人士所言藍營內鬥。

目前國民黨中壢區議員現任邱奕勝、梁為超及葉明月三人尋求連任，吳嘉和決定不連任，交棒兒子吳睿霖爭取黨內初選提名。另，前市議員劉安祺、龍平里長李慶融、新北市長侯友宜辦公室祕書彭康傑皆有意爭取黨內提名，競爭激烈。

據了解，國民黨在中壢除了現任三席，將增加三席，預計提名六席；桃園市黨部主委蔡忠誠說，藍營選舉步調不受影響，預計本月底受理登記，若登記人數超過提名人數，四、五月會辦初選。

民進黨在中壢原本預計提名五席議員參選人，但初選只有彭俊豪、魏筠、黃崇真和張曉昀四名現任議員登記。民進黨桃園市黨部指出，民進黨中壢區議員仍維持提名四人，尚未決定是否再徵召人選。中央及地方黨部仍持續掌握時局，目標協助所有提名人都順利當選。