桃園藍綠白拚布局 中壢議員選戰白熱化

聯合報／ 記者陳俊智周嘉茹／桃園報導

桃園市議員年底選戰，中壢區藍綠各有現任議員吳嘉和、徐景文確定不連任，綠營目前維持提名四席，是否徵召第五人尚未確定，藍營則將於月底受理參選登記，已有新人表態，另有無黨籍現任議員謝美英、劉曾玉春爭取連任，民眾黨也將參戰，激戰可期。

2026九合一選舉

中壢區人口為桃園第二多，現有十一席議員，分別為民進黨五席彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真、徐景文；國民黨四席有議長邱奕勝梁為超、葉明月、吳嘉和，另有無黨籍謝美英、劉曾玉春。但徐景文與吳嘉和都確定不參選下屆議員選舉，票源流向何方受到矚目。

四連霸議員梁為超昨被鏡周刊指與網紅許玲玲互動頻繁，逢選舉年引發政壇討論。梁為超昨回應，自己與妻子分居五年、離婚兩年，並出示身分證配偶欄已空白，強調感情生活是個人私領域，工作部分持續監督市政。梁的好友議員黃敬平說，梁為人謙和、少樹敵，並無綠營人士所言藍營內鬥。

目前國民黨中壢區議員現任邱奕勝、梁為超及葉明月三人尋求連任，吳嘉和決定不連任，交棒兒子吳睿霖爭取黨內初選提名。另，前市議員劉安祺、龍平里長李慶融、新北市長侯友宜辦公室祕書彭康傑皆有意爭取黨內提名，競爭激烈。

據了解，國民黨在中壢除了現任三席，將增加三席，預計提名六席；桃園市黨部主委蔡忠誠說，藍營選舉步調不受影響，預計本月底受理登記，若登記人數超過提名人數，四、五月會辦初選。

民進黨在中壢原本預計提名五席議員參選人，但初選只有彭俊豪、魏筠、黃崇真和張曉昀四名現任議員登記。民進黨桃園市黨部指出，民進黨中壢區議員仍維持提名四人，尚未決定是否再徵召人選。中央及地方黨部仍持續掌握時局，目標協助所有提名人都順利當選。

議員 邱奕勝 梁為超

相關新聞

民進黨北市議員初選本周登場，市黨部昨公布大安文山區民調，簡舒培、王閔生、陳聖文、劉品妡出線，爭取多搶一席，財經名嘴徐嶔煌、藍轉綠的高揚凱都落馬；中正萬華區五搶四，預計今天公布結果。藍營不保障現任，兩選區可能創下北市新人、老將一起初選的首例。

戴湘儀傳不連任 藍營新北新莊區將提名3席

昨天是國民黨新北議員領表登記首日，有三十二人領表，已有十九人登記。外傳「侯家軍」、新莊區現任戴湘儀放棄連任，戴昨低調表示，待領表截止日再發布聲明。同屬侯家軍的陳柏翰要投入永和議員選戰，今天找來副市長劉和然陪登記。

台南議員選戰 綠營初選激戰 藍軍拚世代交替

台南藍、綠陣營啟動下屆市議員提名布局，民進黨預計提名卅二席，本周進行三個選區初選民調，昨公布第三選區由現任議員陳秋宏、吳通龍出線，昨晚進行競爭最激烈的第十選區民調；另，國民黨南市黨部昨公告第一波提名作業，九個選區預計提名十七席。

蕭敬嚴領表參選新北市議員 藍營青年世代3戰友應援

國民黨前發言人蕭敬嚴爭取黨提名，參選新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員選舉，今天在同黨新北市議員呂家愷、台北市議員柳采葳和詹為元陪同，前往新北市黨部領表。4人一起喊「雙北GO GO GO」口號，展現藍營新一代跨區連線，服務家鄉的決心。

最新民調領先陳見賢8.5% 徐欣瑩辦公室：民調穩定外還獲藍委一致支持

新竹縣長選情加溫，美麗島電子報最新民調顯示，國民黨立委徐欣瑩領先新竹縣副縣長陳見賢8.5%。徐欣瑩辦公室指出，比較不同時期民調，都是徐欣瑩穩定領先，此外，徐也獲得國民黨立委一致支持，民調領先獲各領域支持是實至名歸。

