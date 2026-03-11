聽新聞
台南議員選戰 綠營初選激戰 藍軍拚世代交替

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

選戰起跑，<a href='/search/tagging/2/國民黨' rel='國民黨' data-rel='/2/105073' class='tag'><strong>國民黨</strong></a><a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>市黨部公告首波領表登記提名作業，首梯9個選區預計提名17席，且今年黨內新人輩出，預期將展現不一樣的國民黨。圖／國民黨南市議會黨團提供
選戰起跑，國民黨台南市黨部公告首波領表登記提名作業，首梯9個選區預計提名17席，且今年黨內新人輩出，預期將展現不一樣的國民黨。圖／國民黨南市議會黨團提供

台南藍、綠陣營啟動下屆市議員提名布局，民進黨預計提名卅二席，本周進行三個選區初選民調，昨公布第三選區由現任議員陳秋宏、吳通龍出線，昨晚進行競爭最激烈的第十選區民調；另，國民黨南市黨部昨公告第一波提名作業，九個選區預計提名十七席。

台南政治版圖長期被視為綠大於藍，共十三個議員選區應選五十七席，本屆議會綠營擁廿八席、藍營十二席，綠營參選議員者眾，第三、六、第十選區都辦初選；對國民黨而言不論市長或議員皆屬艱困選區，不過近年不少老將紛紛交棒新生代，目前更有多名新人表態投入選舉。

民進黨台南市黨部昨公布第三選區（大曾文區）民調結果，依高低順序為現任議員陳秋宏○．三二八一、議員吳通龍○．二七二九、新人施朝清○．○五九九，確認由陳、吳出線；今則預計公布競爭最為激烈的第十選區（東區）民調，由現任市議員蔡筱薇、老將蔡旺詮、陳金鐘及新人卓佩于「四搶二」。

國民黨台南市黨部昨也公告市議員選舉第一梯次參選人提名登記作業，扣除日前宣示「藍白合示範區」的第一、四、五、七選區列第二梯次提名作業，其餘九個選區預計提名十七席，領表時間為十二日至十三日，登記日期則是十六日至十八日。

其中，國民黨第三選區尤榮智、第九選區林美燕、第十選區曾培雅均確定交棒新生代，由尤淨寬、葉翰勳、歐政豪投入選戰；藍營新生代中也有不少為幕僚轉戰的新人，例如永康區市議員林燕祝助理李佳蓉有意挑戰第五選區；台南市長參選人、立委謝龍介辦公室主任李中銘也表態願為藍營搶下席次，展現國民黨不一樣的新氣象。

