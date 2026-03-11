戴湘儀傳不連任 藍營新北新莊區將提名3席

昨天是國民黨新北議員領表登記首日，有三十二人領表，已有十九人登記。外傳「侯家軍」、新莊區現任戴湘儀放棄連任，戴昨低調表示，待領表截止日再發布聲明。同屬侯家軍的陳柏翰要投入永和議員選戰，今天找來副市長劉和然陪登記。

藍營新北黨部領表及登記首日，外界矚目的第三選舉區（新莊區）將提名三席，包含婦女保障名額一席，領表首日已有兩名女性新秀登記，包括議員宋明宗團隊主任蕭夙玲、里長王珮宇。

據傳戴湘儀欲放棄連任，近日市長參選人李四川出席新莊地方公開活動時，一名里長在台上宣布「戴湘儀這一任不選了」，讓戴分外尷尬。

另，第八選區（土樹三鶯）議員黃永昌原本要交棒給兒子黃承鋒，黃承鋒在民眾黨初選意外落馬，正向黨中央申請複查，尚未有結論。黃永昌原本要交棒，昨仍完成黨內登記，他說「必須要有預備方案」，後續如何發展就順勢而為。但據了解，黃涉入助理費案雖判緩刑，卻可能影響參選資格，能否選到底尚有變數。

第十一選區（汐金萬）是藍營初選激戰區，立委羅智強昨天陪子弟兵何元楷完成登記，送上「大聲公」象徵為民發聲。國民黨前發言人蕭敬嚴找來新北議員呂家愷、北市議員柳采葳及詹為元助陣，四人合體喊「雙北ＧＯ ＧＯ ＧＯ」。

第五選區（板橋）昨有兩名新人登記，包括國民黨前發言人鄧凱勛、土城區黨部主委陳金華，鄧之前在朱立倫團隊歷練，被視為「朱家軍」。