創下先例…藍北市議員初選 兩選區不保障現任

民進黨北市議員初選本周登場，市黨部昨公布大安文山區民調，簡舒培、王閔生、陳聖文、劉品妡出線，爭取多搶一席，財經名嘴徐嶔煌、藍轉綠的高揚凱都落馬；中正萬華區五搶四，預計今天公布結果。藍營不保障現任，兩選區可能創下北市新人、老將一起初選的首例。

綠營第六選區（大安文山）預計提名四席，現任簡舒培、王閔生，新人劉品妡、陳聖文、高揚凱、徐嶔煌六人登記，競爭激烈。北市黨部昨公布委託三家公司民調結果，簡舒培三十點三四%、王閔生廿一點七一%、陳聖文十四點廿四%、劉品妡十三點八八%、徐嶔煌十一點二一%、高揚凱八點六三%，徐、高落馬。

綠營昨晚接著在第五選區（中正萬華）初選民調，現任劉耀仁、洪婉臻，新人馬郁雯、康家瑋、張銘祐共五人搶四席。

國民黨北市議員將提三十三席，中正萬華區提四席、大安文山區八席，與現任席次相同，且有新人參選。

市黨部主委戴錫欽表示，大安區車層里長李易儒表態登記，所以要辦初選，不能因為沒缺額就扼殺新人參選權利，今天會先協調。

國民黨中正萬華區現任有郭昭巖、應曉薇、鍾小平和吳志剛四席，若應曉薇二十六日京華城案一審無罪，可領表登記，由現任四人及三名新人初選；若有罪，空出席次由三名新人競逐。

國民黨新人參選爆炸的松山信義區將於四月三日至二十九日初選，爭取連任的詹為元說，初選時間拉長能讓選戰氛圍升溫，熱度延續到年底，不是壞事。

同選區重量級新人李明璇說，初選早點完成，較好安排接下來的選戰節奏，但尊重黨中央規畫，會依照自己步伐持續在地方走動。另一名新人楊智伃說，初選時程與往年相同，重點是全力衝刺，會持續空陸戰同步並進，勤跑基層、多與市民互動，展現監督與論述戰力。