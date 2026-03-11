聽新聞
創下先例…藍北市議員初選 兩選區不保障現任

聯合報／ 記者洪子凱楊正海邱書昱／台北報導
國民黨台北市黨部主委戴錫欽。中央社 中央通訊社
國民黨台北市黨部主委戴錫欽。中央社 中央通訊社

民進黨北市議員初選本周登場，市黨部昨公布大安文山區民調，簡舒培、王閔生、陳聖文、劉品妡出線，爭取多搶一席，財經名嘴徐嶔煌、藍轉綠的高揚凱都落馬；中正萬華區五搶四，預計今天公布結果。藍營不保障現任，兩選區可能創下北市新人、老將一起初選的首例。

綠營第六選區（大安文山）預計提名四席，現任簡舒培、王閔生，新人劉品妡、陳聖文、高揚凱、徐嶔煌六人登記，競爭激烈。北市黨部昨公布委託三家公司民調結果，簡舒培三十點三四%、王閔生廿一點七一%、陳聖文十四點廿四%、劉品妡十三點八八%、徐嶔煌十一點二一%、高揚凱八點六三%，徐、高落馬。

綠營昨晚接著在第五選區（中正萬華）初選民調，現任劉耀仁、洪婉臻，新人馬郁雯、康家瑋、張銘祐共五人搶四席。

國民黨北市議員將提三十三席，中正萬華區提四席、大安文山區八席，與現任席次相同，且有新人參選。

市黨部主委戴錫欽表示，大安區車層里長李易儒表態登記，所以要辦初選，不能因為沒缺額就扼殺新人參選權利，今天會先協調。

國民黨中正萬華區現任有郭昭巖、應曉薇、鍾小平和吳志剛四席，若應曉薇二十六日京華城案一審無罪，可領表登記，由現任四人及三名新人初選；若有罪，空出席次由三名新人競逐。

國民黨新人參選爆炸的松山信義區將於四月三日至二十九日初選，爭取連任的詹為元說，初選時間拉長能讓選戰氛圍升溫，熱度延續到年底，不是壞事。

同選區重量級新人李明璇說，初選早點完成，較好安排接下來的選戰節奏，但尊重黨中央規畫，會依照自己步伐持續在地方走動。另一名新人楊智伃說，初選時程與往年相同，重點是全力衝刺，會持續空陸戰同步並進，勤跑基層、多與市民互動，展現監督與論述戰力。

戴湘儀傳不連任 藍營新北新莊區將提名3席

昨天是國民黨新北議員領表登記首日，有三十二人領表，已有十九人登記。外傳「侯家軍」、新莊區現任戴湘儀放棄連任，戴昨低調表示，待領表截止日再發布聲明。同屬侯家軍的陳柏翰要投入永和議員選戰，今天找來副市長劉和然陪登記。

台南議員選戰 綠營初選激戰 藍軍拚世代交替

台南藍、綠陣營啟動下屆市議員提名布局，民進黨預計提名卅二席，本周進行三個選區初選民調，昨公布第三選區由現任議員陳秋宏、吳通龍出線，昨晚進行競爭最激烈的第十選區民調；另，國民黨南市黨部昨公告第一波提名作業，九個選區預計提名十七席。

桃園藍綠白拚布局 中壢議員選戰白熱化

桃園市議員年底選戰，中壢區藍綠各有現任議員吳嘉和、徐景文確定不連任，綠營目前維持提名四席，是否徵召第五人尚未確定，藍營則將於月底受理參選登記，已有新人表態，另有無黨籍現任議員謝美英、劉曾玉春爭取連任，民眾黨也將參戰，激戰可期。

蕭敬嚴領表參選新北市議員 藍營青年世代3戰友應援

國民黨前發言人蕭敬嚴爭取黨提名，參選新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員選舉，今天在同黨新北市議員呂家愷、台北市議員柳采葳和詹為元陪同，前往新北市黨部領表。4人一起喊「雙北GO GO GO」口號，展現藍營新一代跨區連線，服務家鄉的決心。

最新民調領先陳見賢8.5% 徐欣瑩辦公室：民調穩定外還獲藍委一致支持

新竹縣長選情加溫，美麗島電子報最新民調顯示，國民黨立委徐欣瑩領先新竹縣副縣長陳見賢8.5%。徐欣瑩辦公室指出，比較不同時期民調，都是徐欣瑩穩定領先，此外，徐也獲得國民黨立委一致支持，民調領先獲各領域支持是實至名歸。

