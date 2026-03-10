蕭敬嚴領表參選新北市議員 藍營青年世代3戰友應援

國民黨前發言人蕭敬嚴爭取黨提名，參選新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員選舉，今天在同黨新北市議員呂家愷、台北市議員柳采葳和詹為元陪同，前往新北市黨部領表。4人一起喊「雙北GO GO GO」口號，展現藍營新一代跨區連線，服務家鄉的決心。

新北市第11選區應選4名議員，過去數屆都是藍、綠各2席。國民黨原議員廖先翔轉戰立委成功，黨內目前有4人表態爭取提名參選市議員，分別是蕭敬嚴及台北市立委羅智強辦公室主任何元楷、擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、新北市政府民政局機要秘書張珀源。

蕭敬嚴今天到國民黨新北市黨部領表，呂家愷、柳采葳和詹為元到場「應援」，3名「學長姐」認證蕭敬嚴具備「專業夠、論述夠、執行夠」三大特質，展現青年戰將進軍議會，服務家鄉的強大決心。

詹為元說，蕭敬嚴是台大政治碩士班的「本科生」，今年僅33歲，但歷練紮實，曾任黨中央發言人、青年部主任、立委廖先翔特助。蕭任青年部主任時，他是副主任，兩人並肩作戰，深知蕭的熱情與衝勁。蕭有中央幕僚驗地方實務的完整訓練，絕對是夠格且能立即上手的議員人選。

柳采葳也肯定蕭敬嚴的「問政戰力」，表示她與蕭敬嚴認識超過10年，自己還在電視台當記者時常採訪蕭敬嚴，對他不卑不亢、言之有物的論述能力印象深刻。

柳采葳指出，蕭敬嚴長期在媒體第一線為黨辯護，犀利針砭執政黨缺失，面對強權仍展現出極佳的論述力與不退縮的膽識。新北市議會需要這種學養與實務兼備的監督力量，蕭敬嚴敢言、敢戰的特質，正是守護民生權益最需要的聲音。

呂家愷表示，蕭敬嚴是汐止在地人出身，對於地方未來有遠見、有願景，也是廖先翔「嚴選」的交棒對象。蕭敬嚴長期深耕基層、了解民眾需求，而且是個非常有義氣、有溫度、又細心的人，這種「執行夠在地」、「服務夠細膩」的行動力，必能與雙北現任議員接軌，共同達成雙北共好、服務家鄉的目標。

蕭敬嚴在完成領表程序後，感謝3位戰友現身相挺，這份情誼代表著青年世代團結進軍議會的氣勢。自己已做好充分準備，將帶著「專業、膽識、行動力」爭取鄉親認同。他會承接前輩與戰友們的期待，以最專業的姿態，為家鄉汐止、金山、萬里打拚出一片新氣象。

今天的領表造勢活動安排一個橋段，呂家愷、柳采葳和詹為元分別穿上棒球外套、應援服、中華隊球衣，象徵為蕭敬嚴「應援」外，更送上一支象徵民意與戰力的「麥克風」給蕭敬嚴。最後四人共同高聲喊出「敬嚴敬嚴GO GO GO、青年戰友來助陣」、「選擇敬嚴，為你發言」。

蕭敬嚴表示，這個禮物意義非凡，除了與他的競選主軸「為你發言」相呼應，更代表戰友們認可他準備好走入議會、為汐止、金山、萬里的鄉親大聲發言。自己一定會堅持「言所當言、為所當為」，為自己的家鄉拚盡全力，成為鄉親們最好的選擇。

