童子瑋提基隆營養午餐4承諾 當選將入校陪用餐

民進黨基隆市長提名人童子瑋今天提出提升學童營養午餐品質4大承諾。他說，營養午餐政策不能只停留在「免費」，更要吃得健康安心，若當選市長將入校陪學童用餐，把關餐食品質。

童子瑋透過新聞稿表示，第1項承諾是「確保餐食品質」，檢討現行採購制度，不再僅以最低價格作為主要標準，而是將食材品質、供應穩定度與營養標準納入評選機制，確保學童每餐都能攝取足夠、均衡的營養。

童子瑋說，第2項承諾是「邀集專家持續開發營養美味菜單」，讓營養午餐不僅健康，也能兼顧美味，避免長期固定菜單造成學童吃膩，讓學童願意吃、吃得好。

童子瑋說，第3項承諾是建立完整的「食品安全與溯源制度」，強化食材來源查核機制，建立溯源、抽驗與公開資訊制度，讓家長與社會大眾都能清楚掌握食材來源與品質，提升整體食安信任度。

童子瑋表示，第4項承諾則是「落實監督與懲處機制」，針對違反食安規範或品質標準的供應商，建立明確且具約束力的懲處制度，確保制度真正具有執行力，讓學童餐食品質有制度性的保障。

童子瑋說，若未來有機會擔任市長，將安排時間走訪各校，陪學童一起吃營養午餐，了解學生每天的餐點菜色、口味與品質，並聽取學童與學校的回饋。