最新民調領先陳見賢8.5% 徐欣瑩辦公室：民調穩定外還獲藍委一致支持

新竹縣長選情加溫，美麗島電子報最新民調顯示，國民黨立委徐欣瑩領先新竹縣副縣長陳見賢8.5%。徐欣瑩辦公室指出，比較不同時期民調，都是徐欣瑩穩定領先，此外，徐也獲得國民黨立委一致支持，民調領先獲各領域支持是實至名歸。

據美麗島電子報最新民調結果，若由徐欣瑩對決民進黨潛在人選竹北市長鄭朝方，徐欣瑩以38.5%的支持度領鄭朝方的32.2%，徐欣瑩在此一對戰組合領先6.3個百分點。若改由陳見賢與鄭朝方競選，鄭朝方支持度為38.2%，略高於陳見賢的37.6%，兩人差距在誤差範圍內。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，比較不同時期的所有新竹縣長民調，徐欣瑩都是穩定領先。經過這麼長時間的造謠，抹黑以及諸多不公平競爭的情事之下，徐欣瑩的支持度始終不變，這可以證明徐欣瑩在新竹在地的服務倍受肯定，在國會的問政品質也受到高度的評價。

徐維遠表示，徐欣瑩除了民調持續穩定領先之外，同時也獲得藍營立委的一致支持，展現了清流挺專業、正藍挺正派的氣勢。而在桃竹竹苗區域聯合發展的大戰略下，徐欣瑩作為理科博士、問政認真、正派清廉的徐欣瑩，獲得各領域的共同支持，可說是實至名歸。