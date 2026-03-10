綠營高雄前鎮小港區議員初選新人吳昱峰為何出線？ 他用奇招突圍

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
吳昱峰是民進黨前鎮小港區通過議員初選的新人，他過去也當過創投公司副總，近年投入智慧農業，創立「智食良果」。記者徐白櫻／攝影
吳昱峰是民進黨前鎮小港區通過議員初選的新人，他過去也當過創投公司副總，近年投入智慧農業，創立「智食良果」。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄市議員初選落幕，前鎮小港區「六搶三」競爭激烈，新人吳昱峰民調位居第二名、擠掉現任議員黃彥毓。吳昱峰沒有加入任何派系，不過他的叔叔吳銘賜是現任議員、姑姑也當過議員，家族輔選經驗豐富，初選前舉辦紙風車及火舞等活動吸引大批人潮，成效比傳統造勢驚人。

高雄市議員第10選區（前鎮小港）6人角逐3席提名，民調結果為鄭光峰25.92％（現）、吳昱鋒22.02％、黃彥毓19.99％（現）、林浤澤14.12％、黃敬雅10.17％、黃雍琇7.79％。受婦女保障名額影響，鄭光峰、吳昱峰及黃敬雅勝出。

六名角逐者之中，鄭光峰與黃彥昱是現任議員，林浤澤及黃敬雅擁有高知名度，黃雍琇曾在2022年參選過前鎮小港區議員，反觀吳昱峰沒有任何從政資歷，民調勝出讓不少人「跌破眼鏡」。

地方人士觀察，吳昱峰的看板及宣傳車最早起跑，另外他在傳統市場、社區關懷據點跑很勤，電訪拜票也很積極，以一個政治素人而言，他卻能高掛賴清德總統、副總統蕭美琴及總統府秘書長潘孟安的推薦看板，競選小物也很特別。

吳昱峰坦言，他的競選小物如左手香盆栽、剪刀、按摩爪等小物都跟別人不一樣，花了很多心思；另外此次對手不是新潮流就是湧言會，唯獨他沒有加入任何派系，不被傳統思維框架住，或許也是他能異軍突起的原因之一。

「別人都在跑攤，我卻不知道哪裡有行程可跑！」吳昱峰苦笑說，他曾在宴會場合巧遇其他對手，飯還沒吃完，全都急著離場趕跑其他行程，只有他一人默默用餐，留到活動結束才離開，一路孤軍作戰，沒接收過市府公務行程或地方重大活動的相關訊息。

吳昱峰說，他舉辦的紙風車劇團吸引3千人、火舞表演則有5千人到場，兩大活動都很受歡迎，再加上選民期待新面孔，自己才能幸運勝出，盼在年底大選勝出，發揮智慧農業、程式設計等項專長。

近日民進黨兩大派系都對吳昱峰表達濃厚興趣，不過吳昱峰尚未做出最後決定，吳昱峰與吳銘賜各自代表民進黨與台聯黨參選，「叔姪相爭」更添話題性，未來兩人互動勢必受關注。

