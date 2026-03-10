國民黨梁為超感情事掀政治風波 議員好友：綠營先管好王定宇

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
國民黨桃園市議員梁為超感情話題掀政治風波，同黨議員兼好友黃敬平回嗆民進黨立委柯建銘前助理周軒「胡說八道」。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市議員梁為超感情話題掀政治風波，同黨議員兼好友黃敬平回嗆民進黨立委柯建銘前助理周軒「胡說八道」。記者陳俊智／攝影

國民黨桃園市議員梁為超感情風波意外掀政治話題，立委柯建銘前助理周軒臉書提及此事稱「國民黨內鬥的氣氛已經白熱化」，引發藍營桃園市議員黃敬平不滿，怒斥「周軒在看新聞說故事，胡說八道」。

2026九合一選舉

黃敬平表示，梁為超離婚兩年了，身為黨團同事與好友的他早就知道，只是梁個性低調，不談自己的私生活。既然單身，要跟誰在一起或做什麼，都是自由的。

黃敬平怒斥周軒「胡說八道」，強調梁為超為人謙和，不只黨內好友眾多，就連綠營前議員與人交惡托他居中調解，他也沒有推辭，這樣一位在國民黨內跨派系，可以說是幾乎沒有什麼敵人的議員，何來內鬥白熱化？

黃敬平說，梁為超的事可以吵到藍營內鬥，簡直是「竹竿湊菜刀」，瞎掰胡扯編故事。周軒自己綠營愛內鬥還要扯藍營，請綠營管好王定宇

黃也說，梁為超已經離婚兩年了，他一個單身的成年人，在其個人私領域的感情或人際交往，那是他個人的自由。至於新聞報導說梁為超在賭場玩撲克牌，其實是在朋友家裡玩，也並不是周刊所說的賭場。若想要藉此炒作政治攻擊，毀其人格，大可不必。

