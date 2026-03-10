台南市議員選戰起跑 國民黨首波提名9選區拚17席

2026年九合一大選將在11月28日投票，藍綠各政黨啟動地方布局，國民黨台南市黨部今公告黨內市議員選舉第一梯次候選人提名登記作業，其中，日前宣示「藍白合示範區」的第一及第四、五、七選區列第二梯次，其餘選區將依規定完成領表及登記，9個選區預計提名17席。

國民黨台南市黨部指出，領表時間為12日至13日，每天上午10時至下午4時，地點在台南市黨部，黨員領取候選人提名登記表件時須攜帶本人身分證，並繳交5萬元領表登記費，該費用不予退還；領表與登記須為同一人，且須為同一選舉區；若委託他人代領，需檢附委託書。

南市黨主委謝龍介提到，登記日期為16日至18日，每天上午10時至下午4時受理，申請人除須符合相關資格並繳交必要文件外，依中央黨部直轄市議員提名作業要點，還須繳納20萬元保證金及30萬元選務作業費。

台南政治板塊長期以來是「綠大於藍」，對國民黨來說，不論是市長、市議員等選舉都是艱困選區，但近年來政治風向逐漸轉變，今年更罕見有許多國民黨新人表態願意參選市議員，除有幕僚出身的李佳蓉、李中銘外，許多老將也紛紛交棒新生代，預期展現不一樣的國民黨。