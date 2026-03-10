快訊

台南市議員選戰起跑 國民黨首波提名9選區拚17席

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
選戰起跑，國民黨台南市黨部今公告首波領表登記提名作業，首梯9選區預計提名17席，且今年黨內新人輩出，預期將展現不一樣的國民黨。圖／國民黨南市議會黨團提供
2026年九合一大選將在11月28日投票，藍綠各政黨啟動地方布局，國民黨台南市黨部今公告黨內市議員選舉第一梯次候選人提名登記作業，其中，日前宣示「藍白合示範區」的第一及第四、五、七選區列第二梯次，其餘選區將依規定完成領表及登記，9個選區預計提名17席。

2026九合一選舉

國民黨台南市黨部指出，領表時間為12日至13日，每天上午10時至下午4時，地點在台南市黨部，黨員領取候選人提名登記表件時須攜帶本人身分證，並繳交5萬元領表登記費，該費用不予退還；領表與登記須為同一人，且須為同一選舉區；若委託他人代領，需檢附委託書。

南市黨主委謝龍介提到，登記日期為16日至18日，每天上午10時至下午4時受理，申請人除須符合相關資格並繳交必要文件外，依中央黨部直轄市議員提名作業要點，還須繳納20萬元保證金及30萬元選務作業費。

台南政治板塊長期以來是「綠大於藍」，對國民黨來說，不論是市長、市議員等選舉都是艱困選區，但近年來政治風向逐漸轉變，今年更罕見有許多國民黨新人表態願意參選市議員，除有幕僚出身的李佳蓉、李中銘外，許多老將也紛紛交棒新生代，預期展現不一樣的國民黨。

國民黨 謝龍介 藍綠

三蘆民眾黨展團結 陳彥廷、周曉芸合體破不合傳言

民眾黨新北市三重、蘆洲區市議員民調初選結果出爐後，由政治素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌子弟兵周曉芸，兩人今首度合體，陳彥廷並將承接周曉芸的辦公室作為競選總部，展現黨內團結氣氛。陳彥廷表示，未來地方經營包括活動辦理與基層經驗等需要向周曉芸請教；周曉芸則說，初選結果出爐當下就向陳彥廷說「加油，就交給你了」，未來也會將過去在三蘆累積的服務經驗與資源交棒給他。

比綠營晚…松信藍新人戰到4月 藍議員：能維持選舉熱度

民進黨北市議員初選本周登場，而國民黨則是依選區陸續公布，特別是新人爆炸且話題性十足的松山信義則是落在第一梯次的4月30日前公布。當地現任議員認為，時程和過往一樣，這樣能夠維持熱度到年底選舉，兩位新人也說，持續勤跑，尊重黨部和主委的規畫。

2026年九合一大選將在11月28日投票，藍綠各政黨啟動地方布局，國民黨台南市黨部今公告黨內市議員選舉第一梯次候選人提名登記作業，其中，日前宣示「藍白合示範區」的第一及第四、五、七選區列第二梯次，其餘選區將依規定完成領表及登記，9個選區預計提名17席。

影／台灣前進陣線前進地方議會 第二波提名7議員候選人

由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨及台灣基進共同組成的「台灣前進陣線」，上午舉行「 2026 台灣前進候選人公布記者會」，共推7位具備專業背景且深耕基層的「生活有感派」候選人，把民眾與地方的需求帶進各地議會。

國民黨台北市議員初選 這兩選區恐「不保障現任」將創下先例

國民黨台北市黨部日前公布市議員提名、初選期程，因中正萬華區（第5選區）提4席、大安文山區（第6選區）提8席，與現任議員席次相同，且有新人參選，這2區若辦初選，將「不保障現任」，創下國民黨北市新人、現任一起初選的首例。

藍營議員梁為超感情風波牽動選情 藍穩步調、綠觀望

國民黨桃園市議員梁為超被「鏡週刊」爆料感情世界複雜，引發各界關注，也牽動年底地方議員選情。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，男女雙方都單身，感情是私領域，無從置喙，反而爆料時機敏感，看似有心人操弄，但藍營年底的選舉策略與步調不會因此被打亂。

