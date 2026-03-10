快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

比綠營晚…松信藍新人戰到4月 藍議員：能維持選舉熱度

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
國民黨松山信義參選人李明璇。圖／李明璇辦公室提供
國民黨松山信義參選人李明璇。圖／李明璇辦公室提供

民進黨北市議員初選本周登場，而國民黨則是依選區陸續公布，特別是新人爆炸且話題性十足的松山信義則是落在第一梯次的4月30日前公布。當地現任議員認為，時程和過往一樣，這樣能夠維持熱度到年底選舉，兩位新人也說，持續勤跑，尊重黨部和主委的規畫。

2026九合一選舉

國民黨北市議員作業時程則分為兩梯次。第一梯次為第1、2、3選區及平地原住民、山地原住民選區，領表時間為3月23日及24日。以新人爆炸的松山、信義選區落在第一梯次，初選民調時間則是4月3日到29日，公布時間則是在4月30日前。

爭取連任、國民黨松信現任議員詹為元認為，其實國民黨初選時程按照慣例都比較晚，剛好這一兩周是民進黨初選，所以容易導致民眾混淆，究竟是誰要出來選，不過民進黨底定人選後，跑地方的人就會比較少一些，屆時會比較清楚人選。

同樣的，詹為元也說，藍營的新人確實早跑，且還要經過初選，反而自己在跑地方時，會有人誤會沒有要連任，但也認為初選過後就會更明朗，現任也會有危機意識。

「松信的狀況是希望接下來年底能夠五席全上。」詹為元說，初選時間拉比較長，也能將選戰的氛圍升溫，現任議員們也都加溫持續勤拜票，維持這樣的熱度延續到年底選舉不是壞事，幾乎沒有鬆懈狀況。

作為重量級新人的李明璇說，當然會希望初選能夠早一點完成，畢竟自己很早就起跑，這樣大家都可以早點確定，也比較好安排接下來整體的選戰節奏，不過身為國民黨的一份子，還是尊重黨中央的時程規畫，也願意遵守遊戲規則。「對我來說，團結永遠比什麼都重要。」

李明璇說，接下來選戰節奏會依照自己步伐，每天持續在地方走動、和里民互動、聽大家的聲音，初選只是前哨戰，真正重要的是贏得年底的大選。

另一位來勢洶洶的新人楊智伃說，這次初選時程其實和往年相同，都會尊重黨部和主委規畫，只要制度與時程確定，重點就是全力衝刺、全力以赴。她會持續空陸戰同步並進，包含就是勤跑基層、多與市民互動，空戰部分，則持續展現監督與論述的戰力，讓市民看見年輕世代在社群與公共議題上的影響力。

楊智伃也說，希望能夠承接像王鴻薇委員、徐巧芯委員在空戰上的戰力傳承，回應市民對新世代政治人物的期待。

國民黨松山信義參選人楊智伃。圖／楊智伃辦公室提供
國民黨松山信義參選人楊智伃。圖／楊智伃辦公室提供

徐巧芯 王鴻薇 北市 詹為元 李明璇 楊智伃

延伸閱讀

藍營議員梁為超感情風波牽動選情 藍穩步調、綠觀望

新北藍營議員黨內今起登記 朱家軍鄧凱勛宣布投入一級戰區

台南選戰 綠營初選民調 3派系前哨戰

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

相關新聞

三蘆民眾黨展團結 陳彥廷、周曉芸合體破不合傳言

民眾黨新北市三重、蘆洲區市議員民調初選結果出爐後，由政治素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌子弟兵周曉芸，兩人今首度合體，陳彥廷並將承接周曉芸的辦公室作為競選總部，展現黨內團結氣氛。陳彥廷表示，未來地方經營包括活動辦理與基層經驗等需要向周曉芸請教；周曉芸則說，初選結果出爐當下就向陳彥廷說「加油，就交給你了」，未來也會將過去在三蘆累積的服務經驗與資源交棒給他。

比綠營晚…松信藍新人戰到4月 藍議員：能維持選舉熱度

民進黨北市議員初選本周登場，而國民黨則是依選區陸續公布，特別是新人爆炸且話題性十足的松山信義則是落在第一梯次的4月30日前公布。當地現任議員認為，時程和過往一樣，這樣能夠維持熱度到年底選舉，兩位新人也說，持續勤跑，尊重黨部和主委的規畫。

台南市議員選戰起跑 國民黨首波提名9選區拚17席

2026年九合一大選將在11月28日投票，藍綠各政黨啟動地方布局，國民黨台南市黨部今公告黨內市議員選舉第一梯次候選人提名登記作業，其中，日前宣示「藍白合示範區」的第一及第四、五、七選區列第二梯次，其餘選區將依規定完成領表及登記，9個選區預計提名17席。

影／台灣前進陣線前進地方議會 第二波提名7議員候選人

由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨及台灣基進共同組成的「台灣前進陣線」，上午舉行「 2026 台灣前進候選人公布記者會」，共推7位具備專業背景且深耕基層的「生活有感派」候選人，把民眾與地方的需求帶進各地議會。

國民黨台北市議員初選 這兩選區恐「不保障現任」將創下先例

國民黨台北市黨部日前公布市議員提名、初選期程，因中正萬華區（第5選區）提4席、大安文山區（第6選區）提8席，與現任議員席次相同，且有新人參選，這2區若辦初選，將「不保障現任」，創下國民黨北市新人、現任一起初選的首例。

藍營議員梁為超感情風波牽動選情 藍穩步調、綠觀望

國民黨桃園市議員梁為超被「鏡週刊」爆料感情世界複雜，引發各界關注，也牽動年底地方議員選情。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，男女雙方都單身，感情是私領域，無從置喙，反而爆料時機敏感，看似有心人操弄，但藍營年底的選舉策略與步調不會因此被打亂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。