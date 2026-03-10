比綠營晚…松信藍新人戰到4月 藍議員：能維持選舉熱度

民進黨北市議員初選本周登場，而國民黨則是依選區陸續公布，特別是新人爆炸且話題性十足的松山信義則是落在第一梯次的4月30日前公布。當地現任議員認為，時程和過往一樣，這樣能夠維持熱度到年底選舉，兩位新人也說，持續勤跑，尊重黨部和主委的規畫。

國民黨北市議員作業時程則分為兩梯次。第一梯次為第1、2、3選區及平地原住民、山地原住民選區，領表時間為3月23日及24日。以新人爆炸的松山、信義選區落在第一梯次，初選民調時間則是4月3日到29日，公布時間則是在4月30日前。

爭取連任、國民黨松信現任議員詹為元認為，其實國民黨初選時程按照慣例都比較晚，剛好這一兩周是民進黨初選，所以容易導致民眾混淆，究竟是誰要出來選，不過民進黨底定人選後，跑地方的人就會比較少一些，屆時會比較清楚人選。

同樣的，詹為元也說，藍營的新人確實早跑，且還要經過初選，反而自己在跑地方時，會有人誤會沒有要連任，但也認為初選過後就會更明朗，現任也會有危機意識。

「松信的狀況是希望接下來年底能夠五席全上。」詹為元說，初選時間拉比較長，也能將選戰的氛圍升溫，現任議員們也都加溫持續勤拜票，維持這樣的熱度延續到年底選舉不是壞事，幾乎沒有鬆懈狀況。

作為重量級新人的李明璇說，當然會希望初選能夠早一點完成，畢竟自己很早就起跑，這樣大家都可以早點確定，也比較好安排接下來整體的選戰節奏，不過身為國民黨的一份子，還是尊重黨中央的時程規畫，也願意遵守遊戲規則。「對我來說，團結永遠比什麼都重要。」

李明璇說，接下來選戰節奏會依照自己步伐，每天持續在地方走動、和里民互動、聽大家的聲音，初選只是前哨戰，真正重要的是贏得年底的大選。

另一位來勢洶洶的新人楊智伃說，這次初選時程其實和往年相同，都會尊重黨部和主委規畫，只要制度與時程確定，重點就是全力衝刺、全力以赴。她會持續空陸戰同步並進，包含就是勤跑基層、多與市民互動，空戰部分，則持續展現監督與論述的戰力，讓市民看見年輕世代在社群與公共議題上的影響力。

楊智伃也說，希望能夠承接像王鴻薇委員、徐巧芯委員在空戰上的戰力傳承，回應市民對新世代政治人物的期待。