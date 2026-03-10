快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台灣前進陣線前進地方議會 第二波提名7議員候選人

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪報導
「台灣前進陣線」上午舉行「2026 台灣前進候選人公布記者會」，一同推出 7 位「生活有感派」候選人。 記者陳正興／攝影
「台灣前進陣線」上午舉行「2026 台灣前進候選人公布記者會」，一同推出 7 位「生活有感派」候選人。 記者陳正興／攝影

時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨及台灣基進共同組成的「台灣前進陣線」，上午舉行「 2026 台灣前進候選人公布記者會」，共推7位具備專業背景且深耕基層的「生活有感派」候選人，把民眾與地方的需求帶進各地議會。

2026九合一選舉

小歐盟黨召集人林詩涵強調，地方政治需要的不是口號，而是能把生活經驗、專業能力與公共責任結合在一起的人。並隆重介紹兩位來自律師與商界領域的優秀母親，要將家庭與社區的真實需求帶入體制。台灣綠黨則打出以「看見不被看見的角落，打造有溫度的安全網」主張．推出代表參選台北市中正萬華區議員的王振庭。時代力量則以「用專業監督和溫暖陪伴對竹苗『對症下藥』」主張，黨主席王婉諭推薦新竹縣竹北西區、新竹縣竹北東區、苗栗縣竹南後龍造橋的三位候選人，他們都是在生活現場發現問題，自己跳進來解決問題的即戰力。時代力量已有三席議員及議會黨團，今年目標在竹北拿下兩席、新竹縣取得三席，組成縣議會黨團，形成有效的監督力量。

「台灣前進陣線」上午舉行「2026 台灣前進候選人公布記者會」，一同推出 7 位「生活有感派」候選人。 記者陳正興／攝影
「台灣前進陣線」上午舉行「2026 台灣前進候選人公布記者會」，一同推出 7 位「生活有感派」候選人。 記者陳正興／攝影

時代力量

延伸閱讀

新北藍營議員黨內今起登記 朱家軍鄧凱勛宣布投入一級戰區

台南選戰 綠營初選民調 3派系前哨戰

陳儀君接任新北議會國民黨團書記長 設政策智庫迎戰2026

竹市北區 綠議員初選4搶3

相關新聞

三蘆民眾黨展團結 陳彥廷、周曉芸合體破不合傳言

民眾黨新北市三重、蘆洲區市議員民調初選結果出爐後，由政治素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌子弟兵周曉芸，兩人今首度合體，陳彥廷並將承接周曉芸的辦公室作為競選總部，展現黨內團結氣氛。陳彥廷表示，未來地方經營包括活動辦理與基層經驗等需要向周曉芸請教；周曉芸則說，初選結果出爐當下就向陳彥廷說「加油，就交給你了」，未來也會將過去在三蘆累積的服務經驗與資源交棒給他。

比綠營晚…松信藍新人戰到4月 藍議員：能維持選舉熱度

民進黨北市議員初選本周登場，而國民黨則是依選區陸續公布，特別是新人爆炸且話題性十足的松山信義則是落在第一梯次的4月30日前公布。當地現任議員認為，時程和過往一樣，這樣能夠維持熱度到年底選舉，兩位新人也說，持續勤跑，尊重黨部和主委的規畫。

台南市議員選戰起跑 國民黨首波提名9選區拚17席

2026年九合一大選將在11月28日投票，藍綠各政黨啟動地方布局，國民黨台南市黨部今公告黨內市議員選舉第一梯次候選人提名登記作業，其中，日前宣示「藍白合示範區」的第一及第四、五、七選區列第二梯次，其餘選區將依規定完成領表及登記，9個選區預計提名17席。

影／台灣前進陣線前進地方議會 第二波提名7議員候選人

由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨及台灣基進共同組成的「台灣前進陣線」，上午舉行「 2026 台灣前進候選人公布記者會」，共推7位具備專業背景且深耕基層的「生活有感派」候選人，把民眾與地方的需求帶進各地議會。

國民黨台北市議員初選 這兩選區恐「不保障現任」將創下先例

國民黨台北市黨部日前公布市議員提名、初選期程，因中正萬華區（第5選區）提4席、大安文山區（第6選區）提8席，與現任議員席次相同，且有新人參選，這2區若辦初選，將「不保障現任」，創下國民黨北市新人、現任一起初選的首例。

藍營議員梁為超感情風波牽動選情 藍穩步調、綠觀望

國民黨桃園市議員梁為超被「鏡週刊」爆料感情世界複雜，引發各界關注，也牽動年底地方議員選情。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，男女雙方都單身，感情是私領域，無從置喙，反而爆料時機敏感，看似有心人操弄，但藍營年底的選舉策略與步調不會因此被打亂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。