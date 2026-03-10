三蘆民眾黨展團結 陳彥廷、周曉芸合體破不合傳言

民眾黨新北市三重、蘆洲區市議員民調初選結果出爐後，由政治素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌子弟兵周曉芸，兩人今首度合體，陳彥廷並將承接周曉芸的辦公室作為競選總部，展現黨內團結氣氛。陳彥廷表示，未來地方經營包括活動辦理與基層經驗等需要向周曉芸請教；周曉芸則說，初選結果出爐當下就向陳彥廷說「加油，就交給你了」，未來也會將過去在三蘆累積的服務經驗與資源交棒給他。

陳彥廷表示，自己在地方經營與選戰經驗上仍有許多需要學習的地方，因此很多事情都會向周曉芸請教，例如過去在三蘆舉辦活動的經驗與地方聯繫方式等，「因為他們之前辦活動的經驗比較多，之後也會幫我一起做聯繫」。他也坦言，周曉芸是前輩、經驗更豐富，未來若在選戰口號或策略上有需要，也會多向她請益。

周曉芸則說，自己過去擔任立法委員黃國昌三蘆區主任，以發展組織的方式在地方開拓服務，如今候選人已經確定，也希望將過去累積的信任與精神延續到陳彥廷身上。她指出，過去一年在三蘆服務也累積了一些經驗，希望能與陳彥廷分享，讓地方選民對她的信任與期待能順利承接到對方身上。

對於外界關心初選後是否仍有心結，周曉芸表示，成績出爐當下，她第一句話就對陳彥廷說「加油，就交給你了」，並立即給予祝福。她說，外界或許會有誤解，但以民眾黨的成熟度來說，不會那麼容易被分化，也不存在不合或芥蒂的問題。她強調，未來會以前輩角色分享選戰與地方經營經驗，希望陳彥廷未來的表現不會讓支持者失望。

至於未來動向，周曉芸說，現階段會先把手邊工作做完整收尾，也希望能稍作休息，「這幾年真的打拚很久」，過去從新北到金門再回到新北，一直在為民眾黨付出與服務，接下來希望給自己一點時間喘口氣，未來若有機會仍願意為民眾黨開拓新的可能。

陳彥廷透露，自己上周已從家樂福辭職，全力投入選戰，目前競選團隊仍在持續籌組中，黨部與志工也都有提供協助。他說，未來也將承接周曉芸位於三重區自強路的服務處，持續經營地方服務。此外，他晚間也將與網紅「館長」合體直播，坦言自己沒有直播經驗，仍有些緊張，目前已提前準備題目。

周曉芸也說，未來仍會陪同陳彥廷拜訪地方人士、跑市場與地方行程，並把過去服務處運作與地方服務的經驗逐步傳承，希望延續民眾黨在地服務精神。