快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

國民黨台北市議員初選 這兩選區恐「不保障現任」將創下先例

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市議會。圖／聯合報系資料照
台北市議會。圖／聯合報系資料照

國民黨台北市黨部日前公布市議員提名、初選期程，因中正萬華區（第5選區）提4席、大安文山區（第6選區）提8席，與現任議員席次相同，且有新人參選，這2區若辦初選，將「不保障現任」，創下國民黨北市新人、現任一起初選的首例。

2026九合一選舉

國民黨2026台北市議員選舉，將提名33席，初選採2梯次進行，首批領表登記在3月23日，初選民調也分2階段，第1階段從4月3日起跑。

台北市黨部規畫各選區提名席次，包含士林北投區（第1選區）5席、內湖南港區（第2選區）5席、松山信義區（第3選區）5席、中山大同區（第4選區）4席、中正萬華區（第5選區）4席、大安文山區（第6選區）8席、平地原住民1席、山地原住民1席。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，大安文山選區提名8席，現任也是8席，目前有車層里長李易儒表態要登記領表參選，所以現任8個議員就要一起初選，不能因為沒有缺額，就扼殺新人的參選權利。

另外，中正萬華區提4席，現任有郭昭巖應曉薇鍾小平和吳志剛4議員；戴錫欽指出，若應曉薇在3月26日京華城案一審判時無罪，就可以領表登記，可是中正萬華只提4席，現任4席，有不少新人參選，包括李孝亮、郭音蘭、張延廷3人，這跟大安文山一樣，新人和現任要一起初選。

他說，中正萬華選區，如果應曉薇一審判有罪，不符合領表登記參選資格，就會空出一席，由3新人搶那一席缺額，現任就不須與新人一起參加初選。國民黨北市黨部表示，北市有協調機制，明天將先針對大安文山選區協調。

郭昭巖 北市 鍾小平 戴錫欽 應曉薇

延伸閱讀

綠大安文山議員初選 財經名嘴徐嶔煌落馬 喝水哥、正妹新人出線

民進黨台南市議員第3選區初選結果出爐 今晚東區民調4搶2

台南選戰 綠營初選民調 3派系前哨戰

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

相關新聞

國民黨台北市議員初選 這兩選區恐「不保障現任」將創下先例

國民黨台北市黨部日前公布市議員提名、初選期程，因中正萬華區（第5選區）提4席、大安文山區（第6選區）提8席，與現任議員席次相同，且有新人參選，這2區若辦初選，將「不保障現任」，創下國民黨北市新人、現任一起初選的首例。

藍營議員梁為超感情風波牽動選情 藍穩步調、綠觀望

國民黨桃園市議員梁為超被「鏡週刊」爆料感情世界複雜，引發各界關注，也牽動年底地方議員選情。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，男女雙方都單身，感情是私領域，無從置喙，反而爆料時機敏感，看似有心人操弄，但藍營年底的選舉策略與步調不會因此被打亂。

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

國民黨4連霸桃園市議員梁為超遭爆租豪宅包養寫真網紅許玲玲，不惜砸重金送香奈兒包、吃高檔餐廳，還曾傳賭場照自拍，涉賭與桃色緋聞同時爆發。對此梁為超今回應，目前是單身的狀態，感情生活屬於個人私領域，為民眾服務、做好本職的工作才是最重要的。

綠大安文山議員初選 財經名嘴徐嶔煌落馬 喝水哥、正妹新人出線

民進黨北市議員初選本周登場，昨晚率先進行北市第6選區（大安、文山）初選民調，共有6人登記參選將提名4席，最終由簡舒培、王閔生、陳聖文、劉品妡出線，財經名嘴徐嶔煌、由藍轉綠高揚凱都落馬。

月付20萬生活費！四連霸議員遭爆豪宅包養寫真網紅 金錢攻勢搶人女友

國民黨4連霸桃園市議員梁為超遭爆租豪宅包養寫真網紅許玲玲，且因佳人已有男友，不惜砸重金送香奈兒包、吃高檔餐廳，還會補貼其投資虧損，最後靠著不手軟的鈔能力成功奪得美人心。知情人士更爆料，梁為追求許，還曾傳賭場照自拍，吹噓1小時就贏10萬元的好成績，涉賭與桃色緋聞同時爆發，也對年底桃園選情投下一大變數。

三蘆民眾黨展團結 陳彥廷、周曉芸合體破不合傳言

民眾黨新北市三重、蘆洲區市議員民調初選結果出爐後，由政治素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌子弟兵周曉芸，兩人今首度合體，陳彥廷並將承接周曉芸的辦公室作為競選總部，展現黨內團結氣氛。陳彥廷表示，未來地方經營包括活動辦理與基層經驗等需要向周曉芸請教；周曉芸則說，初選結果出爐當下就向陳彥廷說「加油，就交給你了」，未來也會將過去在三蘆累積的服務經驗與資源交棒給他。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。