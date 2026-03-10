國民黨台北市議員初選 這兩選區恐「不保障現任」將創下先例

國民黨台北市黨部日前公布市議員提名、初選期程，因中正萬華區（第5選區）提4席、大安文山區（第6選區）提8席，與現任議員席次相同，且有新人參選，這2區若辦初選，將「不保障現任」，創下國民黨北市新人、現任一起初選的首例。

國民黨2026台北市議員選舉，將提名33席，初選採2梯次進行，首批領表登記在3月23日，初選民調也分2階段，第1階段從4月3日起跑。

台北市黨部規畫各選區提名席次，包含士林北投區（第1選區）5席、內湖南港區（第2選區）5席、松山信義區（第3選區）5席、中山大同區（第4選區）4席、中正萬華區（第5選區）4席、大安文山區（第6選區）8席、平地原住民1席、山地原住民1席。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，大安文山選區提名8席，現任也是8席，目前有車層里長李易儒表態要登記領表參選，所以現任8個議員就要一起初選，不能因為沒有缺額，就扼殺新人的參選權利。

另外，中正萬華區提4席，現任有郭昭巖、應曉薇、鍾小平和吳志剛4議員；戴錫欽指出，若應曉薇在3月26日京華城案一審判時無罪，就可以領表登記，可是中正萬華只提4席，現任4席，有不少新人參選，包括李孝亮、郭音蘭、張延廷3人，這跟大安文山一樣，新人和現任要一起初選。

他說，中正萬華選區，如果應曉薇一審判有罪，不符合領表登記參選資格，就會空出一席，由3新人搶那一席缺額，現任就不須與新人一起參加初選。國民黨北市黨部表示，北市有協調機制，明天將先針對大安文山選區協調。