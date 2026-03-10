藍營議員梁為超感情風波牽動選情 藍穩步調、綠觀望

國民黨桃園市議員梁為超被「鏡週刊」爆料感情世界複雜，引發各界關注，也牽動年底地方議員選情。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，男女雙方都單身，感情是私領域，無從置喙，反而爆料時機敏感，看似有心人操弄，但藍營年底的選舉策略與步調不會因此被打亂。

梁為超今被周刊爆料與網紅許玲玲互動頻繁，甚至砸重金追求對方。梁表示自己離婚2年了，尊重外界關心，但感情生活是個人私領域，工作部分則會持續監督市政。

蔡忠誠表示，選舉快到了，現在放消息和爆料，難免會讓人聯想有心人士操弄，但黨部對年底的選舉策略與步調不變，預計本月底先辦登記參選，若登記人數超過提名人數，4、5月會辦初選，目前預估有4、5個區需要初選，比較明確的地方有龜山、中壢和楊梅3處。

民進黨在中壢預計提名5席議員參選人，但初選只有彭俊豪、魏筠、黃崇真和張曉昀4名現任議員登記，缺額可能徵召人選。綠營人士指出，梁為超的感情風波牽動地方選舉局勢，黨內現在也在觀望評估影響程度。

民進黨桃園市黨部表示，直轄市議員提名權在中央黨部，目前民進黨中壢區議員仍維持提名4人，尚未決定徵召。中央及地方黨部仍持續掌握時局變化，保持密切暢通聯繫管道，按部就班採取最合適的選舉步調，目標協助所有提名人都順利當選。