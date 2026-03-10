聽新聞
綠大安文山議員初選 財經名嘴徐嶔煌落馬 喝水哥、正妹新人出線
民進黨北市議員初選本周登場，昨晚率先進行北市第6選區（大安、文山）初選民調，共有6人登記參選將提名4席，最終由簡舒培、王閔生、陳聖文、劉品妡出線，財經名嘴徐嶔煌、由藍轉綠高揚凱都落馬。
2026九合一選舉
民調今天公布，包含現任簡舒培、王閔生，新人劉品妡、陳聖文、高揚凱、徐嶔煌，其中劉、徐均首次參選市議員選舉，將額外獲得10%加權，而劉年紀小於35歲，可獲得10%加權，民進黨預計在該區提名4席，「6搶4」競爭也相當激烈。
北市黨部今天上午公布民調，共委託3家民調公司民調，排名分別為簡舒培30.34%、王閔生21.71%、陳聖文14.24%、劉品妡13.88%、徐嶔煌11.21%、高揚凱8.63%，徐、高兩人未能出現。
今天晚上將輪到北市第五選區（中正、萬華）進行初選民調，包含現任劉耀仁、洪婉臻，新人馬郁雯、康家瑋、張銘祐「5搶4」。
