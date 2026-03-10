綠大安文山議員初選 財經名嘴徐嶔煌落馬 喝水哥、正妹新人出線

台北市前副市長李四川今起離開北市府，國民黨明天也將徵召他參選新北市長。國民黨立委洪孟楷今在臉書貼文曝，李四川投身公職奉獻已經45年，今天，李四川卸下台北市副市長的身分，正式全力投入新北市長選戰，他相信，因為李四川長年累積的責任與堅持，始終把服務鄉親放在心中第一位，更該讓川哥承擔起守護新北的重責大任。

2026-03-10 09:02