民進黨台南市議員第3選區初選結果出爐 今晚東區民調4搶2

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
民進黨台南市第3選區市議員初選民調結果今早公布，由尋求連任的現任市議員陳秋宏、吳通龍通過初選。圖／民進黨南市黨部提供
民進黨台南市第3選區市議員初選民調結果今早公布，由尋求連任的現任市議員陳秋宏、吳通龍通過初選。圖／民進黨南市黨部提供

民進黨台南市第3選區市議員初選民調結果今早公布，該選區3搶2，由尋求連任的現任市議員陳秋宏、吳通龍通過初選，以高學歷、「麻豆不能沒有議員」為口號的台南市蔴荳民主協進會理事長施朝清突圍失利，施朝清也在社群網路感謝支持者，並預祝陳、吳順利連任成功。

2026九合一選舉

台南第3選區為下營、六甲、麻豆、官田及大內等區，根據民調數據，依高低順序為陳秋宏0.3281、吳通龍0.2729、施朝清0.0599，民進黨該選區預計提名2席，確認由現任議員陳秋宏、吳通龍出線，不過值得關注的是，該選區民調有高達0.3392選民無法選出支持誰。

另外，民進黨今晚將進行競爭最為白熱化的第10選區東區民調，由現任市議員蔡筱薇、捲土重來的前市議員蔡旺詮、陳金鐘及新人卓佩于等人「4搶2」，民調執行時間為晚上6時到10時30分，民調執行完成後，將在隔日上午10時30分在中央黨部進行拆封及分數計算。

民進黨 民調

