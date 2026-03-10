角逐新北議員汐金萬選區 羅智強辦公室主任何元楷今登記初選

今天是國民黨新北議員領表登記首日，立法委員羅智強與台北市議員楊植斗今天上午陪同新北市議員參選人何元楷至新北市黨部辦理初選登記，角逐汐止、金山、萬里選區議員。羅智強當場贈送「大聲公」象徵祝福為民發聲，多位支持者也高喊「加油、凍蒜」。

新北市議會2026年改選議員席次有68席，國民黨新北市黨部上周公告提名38席，力拚過半；民進黨先提34席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略，但部分選區人選有些難產。國民黨議員領表時間為3月10、11日，登記時間10日至12日。

何元楷今表示，過去曾擔任台北市長蔣萬安的幕僚，也當過桃園市長張善政的發言人，現在也是羅智強國會辦公室主任，有市政與國政經驗的他，若未來順利當選議員，可以立即上手，為民服務，也承諾未來若當選議員，絕對是全力以赴為汐止、金山、萬里來打拚，要當一個使命必達、為民謀福的民意代表。

羅智強也特別贈送何元楷一把「大聲公」，象徵傳承為民發聲的戰力。羅智強表示，何元楷是他的辦公室主任，更是長期並肩作戰的子弟兵，且在大罷免時期，何不只幫個別立委反罷免，也幫立法委員李彥秀、王鴻薇、葉元之、徐巧芯等多位立委「反惡罷」，受到許多立委肯定。

羅智強呼籲汐止金山萬里的朋友接到民調電話，沒有第二個選項，唯一支持「何元楷」，這不是為了羅智強，也是為了國民黨，國民黨需要忠誠、幹練、勇敢、資歷完整的青年戰將。