角逐新北議員汐金萬選區 羅智強辦公室主任何元楷今登記初選

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
立法委員羅智強(左)與台北市議員楊植斗(右)今天上午陪同新北市議員參選人何元楷(圖中)至新北市黨部辦理初選登記，角逐汐止、金山、萬里選區議員。圖／何元楷提供
立法委員羅智強(左)與台北市議員楊植斗(右)今天上午陪同新北市議員參選人何元楷(圖中)至新北市黨部辦理初選登記，角逐汐止、金山、萬里選區議員。圖／何元楷提供

今天是國民黨新北議員領表登記首日，立法委員羅智強與台北市議員楊植斗今天上午陪同新北市議員參選人何元楷至新北市黨部辦理初選登記，角逐汐止、金山、萬里選區議員。羅智強當場贈送「大聲公」象徵祝福為民發聲，多位支持者也高喊「加油、凍蒜」。

2026九合一選舉

新北市議會2026年改選議員席次有68席，國民黨新北市黨部上周公告提名38席，力拚過半；民進黨先提34席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略，但部分選區人選有些難產。國民黨議員領表時間為3月10、11日，登記時間10日至12日。

何元楷今表示，過去曾擔任台北市長蔣萬安的幕僚，也當過桃園市長張善政的發言人，現在也是羅智強國會辦公室主任，有市政與國政經驗的他，若未來順利當選議員，可以立即上手，為民服務，也承諾未來若當選議員，絕對是全力以赴為汐止、金山、萬里來打拚，要當一個使命必達、為民謀福的民意代表。

羅智強也特別贈送何元楷一把「大聲公」，象徵傳承為民發聲的戰力。羅智強表示，何元楷是他的辦公室主任，更是長期並肩作戰的子弟兵，且在大罷免時期，何不只幫個別立委反罷免，也幫立法委員李彥秀、王鴻薇、葉元之、徐巧芯等多位立委「反惡罷」，受到許多立委肯定。

羅智強呼籲汐止金山萬里的朋友接到民調電話，沒有第二個選項，唯一支持「何元楷」，這不是為了羅智強，也是為了國民黨，國民黨需要忠誠、幹練、勇敢、資歷完整的青年戰將。

張善政 蔣萬安 辦公室 羅智強 楊植斗

相關新聞

藍營議員遭爆重金養網紅 詹江村力挺：離婚追愛非包養

國民黨4連霸桃園市議員梁為超遭爆租豪宅包養寫真網紅許玲玲，不惜砸重金送香奈兒包、吃高檔餐廳，還曾傳賭場照自拍，涉賭與桃色緋聞同時爆發。對此桃園市議員詹江村逆風力挺，指男女皆無婚約，不該被解讀成包養，批評民進黨不要雙標。

明徵召再被攻擊胞弟爭議 李四川回應：「厚道樸實」才是台灣人本質

新北市長選戰，明天國民黨正式徵召李四川參選，不過今天鏡週刊再度報導李的胞弟李賜福的垃圾清運爭議。李也再度發出聲明，表示他決定參選後，「有人一再拿我的兄弟做文章。我說過了，大家都這個年紀了，應該負起完全的法律責任。」

李四川奉獻公職45年 洪孟楷：讓川哥承擔守護新北重責大任

台北市前副市長李四川今起離開北市府，國民黨明天也將徵召他參選新北市長。國民黨立委洪孟楷今在臉書貼文曝，李四川投身公職奉獻已經45年，今天，李四川卸下台北市副市長的身分，正式全力投入新北市長選戰，他相信，因為李四川長年累積的責任與堅持，始終把服務鄉親放在心中第一位，更該讓川哥承擔起守護新北的重責大任。

月付20萬生活費！四連霸議員遭爆豪宅包養寫真網紅 金錢攻勢搶人女友

國民黨4連霸桃園市議員梁為超遭爆租豪宅包養寫真網紅許玲玲，且因佳人已有男友，不惜砸重金送香奈兒包、吃高檔餐廳，還會補貼其投資虧損，最後靠著不手軟的鈔能力成功奪得美人心。知情人士更爆料，梁為追求許，還曾傳賭場照自拍，吹噓1小時就贏10萬元的好成績，涉賭與桃色緋聞同時爆發，也對年底桃園選情投下一大變數。

綠大安文山議員初選 財經名嘴徐嶔煌落馬 喝水哥、正妹新人出線

民進黨北市議員初選本周登場，昨晚率先進行北市第6選區（大安、文山）初選民調，共有6人登記參選將提名4席，最終由簡舒培、王閔生、陳聖文、劉品妡出線，財經名嘴徐嶔煌、由藍轉綠高揚凱都落馬。

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

國民黨4連霸桃園市議員梁為超遭爆租豪宅包養寫真網紅許玲玲，不惜砸重金送香奈兒包、吃高檔餐廳，還曾傳賭場照自拍，涉賭與桃色緋聞同時爆發。對此梁為超今回應，目前是單身的狀態，感情生活屬於個人私領域，為民眾服務、做好本職的工作才是最重要的。

