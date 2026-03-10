民進黨桃園市議員初選升溫 未登場先站街頭拉票

民進黨桃園市議員初選16日登場，選情升溫，桃園區議員黃瓊慧今早在同黨議員魏筠、王珮毓陪伴下，冒雨站街頭跟通勤民眾打招呼，爭取最大支持，力拚順利連任。

黃瓊慧今早與魏筠、王珮毓在桃園區三民、春日路口合體，指此處是去議會的必經路口，象徵前進議會。黃表示，她與魏、王2人是同期進議會，3人長期關注育兒友善、市政預算與人本交通等議題，常聯合質詢，共同關心市政，面對不同立場的評論與攻擊，始終堅定為民發聲。

黃瓊慧也說，民眾很關心民進黨桃園市長人選是誰，他們也很期待母雞出現，現在小雞已做好準備，持續曝光，努力爭取連任。

王珮毓指出，桃園曾頻繁發生幼兒園與托嬰中心疑似虐童事件，為防堵類似事件再發生，她們要求市府建置托嬰中心監管雲系統，經過三年努力，婦幼局已陸續完成公立托嬰中心監管雲建置。

魏筠則說，過去因為積極為民發聲，她與黃瓊慧常成為不同立場攻擊的標靶，但她們從未退縮，反而更加堅定做對的事情，希望黃順利通過初選，繼續留在議會做事。