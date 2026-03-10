藍營議員遭爆重金養網紅 詹江村力挺：離婚追愛非包養

國民黨4連霸桃園市議員梁為超遭爆租豪宅包養寫真網紅許玲玲，不惜砸重金送香奈兒包、吃高檔餐廳，還曾傳賭場照自拍，涉賭與桃色緋聞同時爆發。對此桃園市議員詹江村逆風力挺，指男女皆無婚約，不該被解讀成包養，批評民進黨不要雙標。

據鏡週刊報導，梁為超於桃園市青埔二街承租月租5萬元的豪宅做為愛巢，且每月支付20萬元給許玲玲做為生活費。梁疑似常利用行程空檔，前往租處與許玲玲見面，情人節還會帶女方到北市高檔餐廳約會，若梁未出現，許玲玲平常幾乎沒工作就不出門。

據知情人士表示，梁許2人是飯局上認識，梁為超對她一見鐘情，哪怕許當時已有交往4年的男友也不放棄，花錢送禮從不手軟，只要她撒嬌要求，GD、蔡依林的門票都能為她搞到。許玲玲一開始還會把梁的訊息轉傳給男友自清，嫌梁太煩，然而最終許玲玲還是敗在梁為超鍥而不捨的金錢攻勢下，琵琶別抱。

消息曝光後引發外界議論，國民黨市議員詹江村發文逆風力挺，痛批民進黨不要雙標，對於一個已經離婚的男人，追求一個沒有婚約的女人，二人低調租房子共築愛巢，「為什麼這樣叫做包養？」並指梁的家族是桃園連鎖旅館，早年投資生技公司上市後賺錢，經營公司也不是他自己。

詹江村再指，有肩膀的男人負責房租，被批評為包養女人，「8000含稅的渣男，反而是你們眼中的英雄」。對此梁為超今上午電話未通，服務處人員則表示不了解，暫無回應。