對手變隊友！周曉芸摟肩合照挺陳彥廷 分享跑基層經驗

民眾黨新北市三重、蘆洲區布局持續受到關注。被視為黃國昌「四大金釵」之一的周曉芸，黨內初選敗給陳彥廷後，不吝分享地方經營與跑基層經驗給政治素人陳彥廷。陳彥廷今在臉書發文表示，感謝周曉芸不吝指導，讓他能延續對方在三蘆地區長期耕耘的服務基礎，也承諾未來會更加努力深耕地方。

陳彥廷在臉書指出，謝謝周曉芸教他許多跑地方應注意的事情，有她的相挺，讓自己能延續其在三蘆地區的服務。他也表示，感受到周曉芸對三蘆的深厚感情，非常感謝她願意分享跑選舉與地方經營的經驗。

陳彥廷說，在三重、蘆洲已有許多民眾黨前輩長期耕耘，因此也時常提醒自己要珍惜這樣的緣分，不辜負大家的期待。他強調未來會加倍努力、勤走基層，讓更多三蘆民眾認識自己，若有需要也歡迎到服務處找他，自己非常需要地方的支持。

陳彥廷日前宣布已從家樂福離職，全力投入地方經營與選舉準備，近期也積極走訪基層、建立地方服務網絡。