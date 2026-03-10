快訊

選舉初選熱 選舉小物球棒鑰匙圈吸睛 環保餐盒袋實用

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中市豐原區翁子里長連佳振，積極爭取國民黨提名豐原、后里區參選市議員，他客製環保餐盒袋，在社區關懷據點站發送，設計的環保餐盒袋放便當還可以放講義隨身物，專門設計給長者使用，貼心實用。圖／連佳振提供
台中市豐原區翁子里長連佳振，積極爭取國民黨提名豐原、后里區參選市議員，他客製環保餐盒袋，在社區關懷據點站發送，設計的環保餐盒袋放便當還可以放講義隨身物,專門設計給長者使用,貼心實用。圖／連佳振提供

選舉小物吸睛又實用，台中市豐原區社皮里長涂力旋和翁子里長連佳振，都爭取國民黨提名參選台中市議員，涂力旋趁世界棒球經典賽熱潮，客製化迷你球棒鑰匙圈，球棒上寫著「強力出擊」，為中華隊也為自己加油；連佳振客製環保餐盒袋，在社區關懷據點站發送，設計的環保餐盒袋放便當還可以放講義隨身物，專門設計給長者使用，貼心實用。

年底選舉未到，藍綠在許多選區將進行初選，爭取黨內提名的參選人早已起跑，台中市豐原區社皮里長涂力旋和翁子里長連佳振，都積極爭取國民黨提名豐原、后里區參選市議員，涂力旋除了發送購物袋，也趁世界棒球經典賽熱潮，客製化迷你球棒鑰匙圈，球棒上寫著「強力出擊」，為中華隊也為自己加油。

連佳振也送出購物袋和面紙等小物，他另外客製環保餐盒袋，在社區關懷據點站發送，設計的環保餐盒袋放便當還可以放講義隨身物，專門設計給長者使用，袋子外觀有姓名和電話欄，可寫上自己資料，不會拿錯，遺失也容易找回，貼心實用。

台中市豐原區翁子里長連佳振，積極爭取國民黨提名豐原、后里區參選市議員，他客製環保餐盒袋，在社區關懷據點站發送，設計的環保餐盒袋放便當還可以放講義隨身物，專門設計給長者使用，貼心實用。圖／連佳振提供
台中市豐原區翁子里長連佳振,積極爭取國民黨提名豐原、后里區參選市議員,他客製環保餐盒袋,在社區關懷據點站發送,設計的環保餐盒袋放便當還可以放講義隨身物,專門設計給長者使用,貼心實用。圖／連佳振提供

台中市豐原區社皮里長涂力旋爭取國民黨提名參選台中市議員，將進行初選，他趁世界棒球經典賽熱潮，客製化迷你球棒鑰匙圈，球棒上寫著「強力出擊」，為中華隊也為自己加油。圖／取自涂力旋臉書
台中市豐原區社皮里長涂力旋爭取國民黨提名參選台中市議員,將進行初選,他趁世界棒球經典賽熱潮,客製化迷你球棒鑰匙圈,球棒上寫著「強力出擊」,為中華隊也為自己加油。圖／取自涂力旋臉書

中華隊 環保 台中市

