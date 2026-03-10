月付20萬生活費！四連霸議員遭爆豪宅包養寫真網紅 金錢攻勢搶人女友

國民黨4連霸桃園市議員梁為超遭爆租豪宅包養寫真網紅許玲玲，且因佳人已有男友，不惜砸重金送香奈兒包、吃高檔餐廳，還會補貼其投資虧損，最後靠著不手軟的鈔能力成功奪得美人心。知情人士更爆料，梁為追求許，還曾傳賭場照自拍，吹噓1小時就贏10萬元的好成績，涉賭與桃色緋聞同時爆發，也對年底桃園選情投下一大變數。

據《鏡週刊》報導，梁為超於桃園市青埔二街承租月租5萬元的豪宅做為愛巢，且每月支付20萬元給許玲玲做為生活費。週刊報導，梁為超疑似常利用行程空檔，前往租處與許玲玲見面，情人節還會帶女方到北市高檔餐廳約會，若梁未出現，許玲玲平常幾乎沒工作就不出門。

據知情人士表示，梁許2人是飯局上認識，梁為超對她一見鐘情，哪怕許當時已有交往4年的男友也不放棄，花錢送禮從不手軟，只要她撒嬌要求，GD、蔡依林的門票都能為她搞到。許玲玲一開始還會把梁的訊息轉傳給男友自清，嫌梁太煩，然而最終許玲玲還是敗在梁為超鍥而不捨的金錢攻勢下，琵琶別抱。

對此，梁為超否認包養傳聞，稱與許玲玲「只是認識的關係」，沒有見面也沒有金援，且本身已於2024年3月離婚，是單身身份。至於自拍德州撲克賭博照，是很久以為與朋友聚會時的娛樂。