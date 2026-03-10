聽新聞
明徵召再被攻擊胞弟爭議 李四川回應：「厚道樸實」才是台灣人本質
新北市長選戰，明天國民黨正式徵召李四川參選，不過今天鏡週刊再度報導李的胞弟李賜福的垃圾清運爭議。李也再度發出聲明，表示他決定參選後，「有人一再拿我的兄弟做文章。我說過了，大家都這個年紀了，應該負起完全的法律責任。」
李四川說，雖然一再被攻擊，但是我還是堅持選擇善良，因為「厚道樸實」，才是台灣人的本質。
李四川今天一早針對鏡週刊報導做出回應，李說，「我是李四川，我的弟弟是李賜福。父母無法選擇，手足更是無法選擇。」對於有人一再拿我的兄弟做文章。我說過了，大家都這個年紀了，應該負起完全的法律責任。
