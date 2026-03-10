李四川奉獻公職45年 洪孟楷：讓川哥承擔守護新北重責大任

台北市前副市長李四川今起離開北市府，國民黨明天也將徵召他參選新北市長。國民黨立委洪孟楷今在臉書貼文曝，李四川投身公職奉獻已經45年，今天，李四川卸下台北市副市長的身分，正式全力投入新北市長選戰，他相信，因為李四川長年累積的責任與堅持，始終把服務鄉親放在心中第一位，更該讓川哥承擔起守護新北的重責大任。

台北市長蔣萬安昨率團隊到新北市參訪，與新北市長侯友宜交流托育政策經驗，李四川及一度是黨內對手的新北副市長劉和然也到場，藍營雙北巨頭同框，展現雙北之間好默契，也巧妙助攻李四川。

洪孟楷說，侯友宜說，自己的公職生涯已經走過50年。他轉頭問身旁的川哥，川哥笑著說：「我45年了。」

洪孟楷說，兩個男人，把人生最精華的歲月與時間，都奉獻給台灣這塊土地、奉獻給中華民國。這份長年累積的責任與堅持，就是最重要的基石與力量。因為有這樣堅定的信念，才能一路走來，始終把服務鄉親放在心中第一位。

洪孟楷說，今天，李四川卸下台北市副市長的身分，正式全力投入新北市長選戰。接下來，他們中央與地方一條心、並肩努力，把這一棒穩穩接住、全力向前，讓川哥承擔起守護新北的重責大任。新北隊站出來！此刻，「我們都是新北隊！」