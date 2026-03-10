快訊

新北藍營議員黨內今起登記 朱家軍鄧凱勛宣布投入一級戰區

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛／新北報導
國民黨前發言人鄧凱勛（右）宣布投入板橋議員選戰，鄧之前在黨主席朱立倫團隊歷練，被視為「朱家軍」。圖／取自鄧凱勛臉書
國民黨前發言人鄧凱勛（右）宣布投入板橋議員選戰，鄧之前在黨主席朱立倫團隊歷練，被視為「朱家軍」。圖／取自鄧凱勛臉書

今天是國民黨新北議員領表登記首日，想投入選戰、不再連任者，也即將明朗。其中第五選區因葉元之在2024當選立委空缺1席，國民黨要提五5席，地方及黨部設定希望能有一位善於空戰的年輕選將，國民黨前發言人鄧凱勛宣布投入板橋議員選戰，鄧之前在黨主席朱立倫團隊歷練，被視為「朱家軍」，他說，希望把年輕人的執行力與戰力帶進議會，讓新世代接棒，延續踏實服務。

2026九合一選舉

新北市議會2026年改選議員席次有68席，國民黨新北市黨部上周公告提名38席，力拚過半；民進黨先提34席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略，但部分選區人選有些難產。

本屆新北議員共66席，因應人口變化，第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）減1席剩9席，第二選舉區（五股、泰山、林口區）增1席至5席，另山地及平地原住民各增1席，總席次68席。

國民黨上周宣布議員領表時間為3月10、11日，登記時間10日至12日。

許多有潛力頻被勸進的新人是否登記，或地方盛傳不選連任者，也都即將明朗。

其中一級戰區板橋選區，國民黨有新秀宣布投入。曾擔任國民黨發言人的鄧凱勛宣布參選，他說「為正義發聲，為大家在乎的事拚命」，也是他參與公共事務初衷。

他說，大學時期開始，從基層幕僚、國會助理，一路走到負責青年培育的青年團執行長，以及站在政治攻防第一線的國民黨發言人。這十年的歷練，格外珍惜每一次能做事、為正義發聲的機會，並要求自己全力以赴。擔任發言人期間，帶領年輕世代走上街頭反惡罷、為議題大聲疾呼；也為司法正義在北檢外日以繼夜的守候；為了替人民監督政府與把關納稅錢，開了無數場記者會，因為監督公帑使用而遭到無端濫訴，一路走來絕不畏懼。

外界質疑是否為空降？鄧表示，他與板橋有淵源，當地有他與媽媽、外婆、姨婆成長與回憶的點滴。

鄧也提到，他近身向前新北市長朱立倫等人請益，也從侯市長「好好做代誌」、李四川「拿鐵鎚比拿麥克風熟練」務實作風中學到，無論是繼續升級交通路網、整頓垃圾山還是加速都更三箭，以及路平燈亮水溝通還有讓輝達排除萬難成功落地，政治最終都必須回到「執行力」。

除了藍綠白激戰區板橋備受矚目，第七區藍營資深市議員連斐璠無意再選，想接棒的新秀多，永和街頭已呈現看板大戰氛圍；第十一區也因廖先翔選上立委，新秀多人爭取，立委羅智強子弟兵今天上午到市黨部登記，羅智強也將陪同。

國民黨前發言人鄧凱勛（中）宣布投入板橋議員選戰，鄧之前在黨主席朱立倫團隊歷練，被視為「朱家軍」。圖／取自鄧凱勛臉書
國民黨前發言人鄧凱勛（中）宣布投入板橋議員選戰，鄧之前在黨主席朱立倫團隊歷練，被視為「朱家軍」。圖／取自鄧凱勛臉書

