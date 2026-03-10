聽新聞
入閣傳聞 王惠美自清非「權謀的人」

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家／彰化報導

外傳賴清德總統曾探詢彰化縣長王惠美出任內政部長的意願，引發政壇關注。王惠美昨表示，自己並非善於權謀的人，也不會以任何條件進行政治交換。由於她兩任縣長任期將於今年底屆滿，且日前已表態「不再參選」，未來動見觀瞻。

2026九合一選舉

對於賴清德延攬入閣的傳聞，王惠美並未正面否認，但對外界傳出「以不入閣換取國民黨不分區立委」的說法明確駁斥。

她表示，不分區立委名單並非個人可以決定，並直言「我不是那種善於權謀的人，不會做那種『用什麼換什麼』的事情」。

王惠美日前出席國民黨彰化縣黨部新春團拜活動時，面對媒體詢問首次明確表示，縣長任期屆滿後將不再投入選舉，這番談話引發地方政壇多種揣測。

另一方面，二○二六年彰化縣長選舉布局逐漸升溫，彰化縣議會議長謝典霖網路節目受訪時指出，目前地方上討論的「非綠聯盟」構想，仍停留在前民眾黨立委蔡壁如、曾爭取民進黨提名失利的民進黨前彰化市長邱建富之間的私下交流階段。

謝典霖表示，現階段仍會以議會合作與議長選舉布局為重，但是若參考二○一四年台北市長選舉的「非藍大聯盟」模式，跨黨合作仍具一定可行性。

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭則分析，若藍白陣營在地方選舉能夠合作，依彰化選民結構來看，不論最終由誰出馬，勝選機率都相對提高。

謝典霖受訪針對縣長人選則說，地方上有聲音期待具有全國知名度的政治人物，如民眾黨前主席柯文哲或立委黃國昌，就很適合參選。

彰化 邱建富 謝典霖

相關新聞

國民黨11日徵召 李四川新北暖身

國民黨明將徵召台北市副市長李四川參選新北市長。台北市長蔣萬安昨率團隊到新北參訪，與新北市長侯友宜交流托育政策經驗，李四川及一度是黨內對手的新北副市長劉和然也到場，藍營巨頭同框，展現雙北之間好默契，也巧妙助攻李四川。

台南選戰 綠營初選民調 3派系前哨戰

民進黨昨天起至十三日辦下屆台南市議員選舉的黨內初選民調，共進行三個選區，其中第十選區（東區）「四搶二」競爭最為激烈，被視為立委陳亭妃、林俊憲與王定宇三方子弟兵對決，也被外界解讀為年底地方選戰的派系前哨戰。

明正式投入新北選戰 被問心情轉換...李四川用9個字回應

台北市副市長李四川今天最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，北市府今天下午幫李四川舉辦歡送會，媒體問李，今天是市府的最後一天，明天將有新的任務，已經做好心情轉換？李四川說，「新任務絕對全力以赴。」

林國漳提宜蘭20億造林 陳琬惠諷喊口號 吳宗憲問林要衝綠電或生態

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提「青天計畫」，主打八年二十億打造三百座微型森林與百萬植樹，引發藍綠白隔空交鋒。民眾黨陳琬惠說，民進黨頻喊植樹，幾項綠化政策最後淪為口號。國民黨縣長參選人吳宗憲反問林國漳立場，要配合中央一味衝綠電，還是站在地方環境永續這一邊？

藍新竹縣長初選 大打法律戰

國民黨新竹縣長初選進入法律戰，繼上周副縣長陳見賢不滿對手立委徐欣瑩臉書提及黑金、一清言論提告誹謗後，徐欣瑩也發現有電話民調涉及她將脫黨參選的相關言論，以假民調為名、實為誹謗，昨天委由發言人徐維遠與律師提告，盼追查幕後主使者。

