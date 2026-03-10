藍新竹縣長初選 大打法律戰

國民黨新竹縣長初選進入法律戰，繼上周副縣長陳見賢不滿對手立委徐欣瑩臉書提及黑金、一清言論提告誹謗後，徐欣瑩也發現有電話民調涉及她將脫黨參選的相關言論，以假民調為名、實為誹謗，昨天委由發言人徐維遠與律師提告，盼追查幕後主使者。

年底新竹縣長選舉持續加溫，藍營初選陳見賢、徐欣瑩之爭，雙方將於三月底進行電話民調、黨員投票一較高下，綠營部分以竹北市長鄭朝方呼聲最高，但尚未鬆口，預料仍在觀望藍營動態。

陳見賢、徐欣瑩近月攻防不斷，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠說，徐欣瑩委員自宣布參選新竹縣長以來，持續遭遇諸多不實指控，近期更有民眾反映接獲民調電話，內容涉及徐欣瑩脫離政黨參選。

「脫黨參選之說毫無根據。」徐維遠強調，徐欣瑩與陳見賢均已登記參與黨內初選，不僅脫黨參選言論不實，網路上的部分粉絲專頁亦出現指控徐欣瑩以雙重黨籍手法參選的言論，也是子虛烏有，且嚴重影響選舉公正性，因此決定透過司法途徑尋求公道，以還徐欣瑩清白及捍衛選舉正義。

徐欣瑩委任律師練鴻慶說，近期出現以假民調為名、實則誹謗的電話行為，目前暫無控告特定對象，但已整理相關證據提供檢察官，希望司法機關進一步釐清電話的發信者，追查訊息流向、查明事件全貌，以回應社會疑慮。