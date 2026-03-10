聽新聞
藍新竹縣長初選 大打法律戰

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導

國民黨新竹縣長初選進入法律戰，繼上周副縣長陳見賢不滿對手立委徐欣瑩臉書提及黑金、一清言論提告誹謗後，徐欣瑩也發現有電話民調涉及她將脫黨參選的相關言論，以假民調為名、實為誹謗，昨天委由發言人徐維遠與律師提告，盼追查幕後主使者。

2026九合一選舉

年底新竹縣長選舉持續加溫，藍營初選陳見賢、徐欣瑩之爭，雙方將於三月底進行電話民調、黨員投票一較高下，綠營部分以竹北市長鄭朝方呼聲最高，但尚未鬆口，預料仍在觀望藍營動態。

陳見賢、徐欣瑩近月攻防不斷，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠說，徐欣瑩委員自宣布參選新竹縣長以來，持續遭遇諸多不實指控，近期更有民眾反映接獲民調電話，內容涉及徐欣瑩脫離政黨參選。

「脫黨參選之說毫無根據。」徐維遠強調，徐欣瑩與陳見賢均已登記參與黨內初選，不僅脫黨參選言論不實，網路上的部分粉絲專頁亦出現指控徐欣瑩以雙重黨籍手法參選的言論，也是子虛烏有，且嚴重影響選舉公正性，因此決定透過司法途徑尋求公道，以還徐欣瑩清白及捍衛選舉正義。

徐欣瑩委任律師練鴻慶說，近期出現以假民調為名、實則誹謗的電話行為，目前暫無控告特定對象，但已整理相關證據提供檢察官，希望司法機關進一步釐清電話的發信者，追查訊息流向、查明事件全貌，以回應社會疑慮。

發言人 藍營 鄭朝方

國民黨11日徵召 李四川新北暖身

國民黨明將徵召台北市副市長李四川參選新北市長。台北市長蔣萬安昨率團隊到新北參訪，與新北市長侯友宜交流托育政策經驗，李四川及一度是黨內對手的新北副市長劉和然也到場，藍營巨頭同框，展現雙北之間好默契，也巧妙助攻李四川。

台南選戰 綠營初選民調 3派系前哨戰

民進黨昨天起至十三日辦下屆台南市議員選舉的黨內初選民調，共進行三個選區，其中第十選區（東區）「四搶二」競爭最為激烈，被視為立委陳亭妃、林俊憲與王定宇三方子弟兵對決，也被外界解讀為年底地方選戰的派系前哨戰。

明正式投入新北選戰 被問心情轉換...李四川用9個字回應

台北市副市長李四川今天最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，北市府今天下午幫李四川舉辦歡送會，媒體問李，今天是市府的最後一天，明天將有新的任務，已經做好心情轉換？李四川說，「新任務絕對全力以赴。」

林國漳提宜蘭20億造林 陳琬惠諷喊口號 吳宗憲問林要衝綠電或生態

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提「青天計畫」，主打八年二十億打造三百座微型森林與百萬植樹，引發藍綠白隔空交鋒。民眾黨陳琬惠說，民進黨頻喊植樹，幾項綠化政策最後淪為口號。國民黨縣長參選人吳宗憲反問林國漳立場，要配合中央一味衝綠電，還是站在地方環境永續這一邊？

入閣傳聞 王惠美自清非「權謀的人」

外傳賴清德總統曾探詢彰化縣長王惠美出任內政部長的意願，引發政壇關注。王惠美昨表示，自己並非善於權謀的人，也不會以任何條件進行政治交換。由於她兩任縣長任期將於今年底屆滿，且日前已表態「不再參選」，未來動見觀瞻。

