林國漳提宜蘭20億造林 陳琬惠諷喊口號 吳宗憲問林要衝綠電或生態

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提「青天計畫」，主打八年二十億打造三百座微型森林與百萬植樹，引發藍綠白隔空交鋒。民眾黨陳琬惠說，民進黨頻喊植樹，幾項綠化政策最後淪為口號。國民黨縣長參選人吳宗憲反問林國漳立場，要配合中央一味衝綠電，還是站在地方環境永續這一邊？

三一二植樹節在即，林國漳昨發表環境政見「森林城鄉宜蘭青天計畫」，他說，因應氣候變遷，宜蘭要整合中央與地方資源，目標是八年有「百萬植樹」與「三百座微型森林」，成為「鑲嵌在森林裡」的花園城鄉。

吳宗憲則說，守護宜蘭要從解決綠能造成的生態危機做起，先前中央發展能源，有風電業者預計從五結鄉季新村往南到蘇澳鎮頂寮里的七公里海岸線，每五百公尺設一部風機，大型風機緊鄰蘭陽溪口國家級生態濕地及水鳥保護區，破壞濕地，也衝擊生物多樣性，林國漳應表態「要站在衝綠電，還是守護地方生態這一邊？」

陳琬惠舉行政院前院長蘇貞昌任內推「屏鵝公路種樹百里計畫」為例，總經費暴增至七十八億，成本失控，施工期造成居民不便。

陳也說，林保署二○○二年推動平地造林計畫，台糖全台造林相當於四百多座大安森林公園，二十年後部分造林地被砍伐改光電開發，政策前後矛盾。