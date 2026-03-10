聽新聞
0:00 / 0:00

林國漳提宜蘭20億造林 陳琬惠諷喊口號 吳宗憲問林要衝綠電或生態

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提「青天計畫」，主打八年二十億打造三百座微型森林與百萬植樹，引發藍綠白隔空交鋒。民眾黨陳琬惠說，民進黨頻喊植樹，幾項綠化政策最後淪為口號。國民黨縣長參選人吳宗憲反問林國漳立場，要配合中央一味衝綠電，還是站在地方環境永續這一邊？

2026九合一選舉

三一二植樹節在即，林國漳昨發表環境政見「森林城鄉宜蘭青天計畫」，他說，因應氣候變遷，宜蘭要整合中央與地方資源，目標是八年有「百萬植樹」與「三百座微型森林」，成為「鑲嵌在森林裡」的花園城鄉。

吳宗憲則說，守護宜蘭要從解決綠能造成的生態危機做起，先前中央發展能源，有風電業者預計從五結鄉季新村往南到蘇澳鎮頂寮里的七公里海岸線，每五百公尺設一部風機，大型風機緊鄰蘭陽溪口國家級生態濕地及水鳥保護區，破壞濕地，也衝擊生物多樣性，林國漳應表態「要站在衝綠電，還是守護地方生態這一邊？」

陳琬惠舉行政院前院長蘇貞昌任內推「屏鵝公路種樹百里計畫」為例，總經費暴增至七十八億，成本失控，施工期造成居民不便。

陳也說，林保署二○○二年推動平地造林計畫，台糖全台造林相當於四百多座大安森林公園，二十年後部分造林地被砍伐改光電開發，政策前後矛盾。

生態 民眾黨 森林

延伸閱讀

林國漳提20億植樹 陳琬惠質疑口號：民進黨過去的綠化政策可信？

國影二期 蘇貞昌允興建 黃國昌批延宕 蘇巧慧：會解決爭議

要謝衣鳯不選彰化縣長？蕭旭岑：黨未勸退

鄭麗文：團結+藍白合 宜蘭沒輸的理由

相關新聞

明正式投入新北選戰 被問心情轉換...李四川用9個字回應

台北市副市長李四川今天最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，北市府今天下午幫李四川舉辦歡送會，媒體問李，今天是市府的最後一天，明天將有新的任務，已經做好心情轉換？李四川說，「新任務絕對全力以赴。」

全力拚新北市長...蔣萬安歡送成爆料大會 李四川：努力共創雙北市政

北市副市長李四川今最後上班日，明正式投入新北市長選舉。市長蔣萬安與市府同仁今幫李四川舉辦歡送會。蔣借用李招牌歌「連杯酒」的一句歌詞「咱逗陣就是福氣喔！」李也回應蔣「雙北合作是送我最好禮物，我一定帶著這個禮物，好好努力，共創雙北市政。」

國民黨11日徵召 李四川新北暖身

國民黨明將徵召台北市副市長李四川參選新北市長。台北市長蔣萬安昨率團隊到新北參訪，與新北市長侯友宜交流托育政策經驗，李四川及一度是黨內對手的新北副市長劉和然也到場，藍營巨頭同框，展現雙北之間好默契，也巧妙助攻李四川。

綠北市議員初選首日大安、文山打頭陣 「6搶4」新人邀大咖車拚出線

民進黨北市議員初選今登場，首日大安、文山進行民調，除現任簡舒培、王閔生，新人湧言會劉品妡、英系陳聖文、綠色友誼高揚凱、徐嶔煌等人，「6搶4」競爭激烈，明上午10點將公布結果，新人小雞也把握最後一天車掃，希望能脫穎而出。

林國漳提宜蘭20億造林 陳琬惠諷喊口號 吳宗憲問林要衝綠電或生態

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提「青天計畫」，主打八年二十億打造三百座微型森林與百萬植樹，引發藍綠白隔空交鋒。民眾黨陳琬惠說，民進黨頻喊植樹，幾項綠化政策最後淪為口號。國民黨縣長參選人吳宗憲反問林國漳立場，要配合中央一味衝綠電，還是站在地方環境永續這一邊？

觀察站／藍新北隊就位 李四川「耐打」大考驗

國民黨明天將徵召台北市副市長李四川投入新北市長選戰，出場前，昨在新北議會國民黨團巧妙安排下，陪台北市長蔣萬安市政交流，順勢出席黨團幹部交接典禮。黨務人士觀察，包括新北市長侯友宜及李四川近期發言都較過去更明確、篤定，象徵藍軍新北隊整隊完成，力拚守住藍營灘頭堡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。