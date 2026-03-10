快訊

觀察站／藍新北隊就位 李四川「耐打」大考驗

聯合報／ 本報記者葉德正

國民黨明天將徵召台北市副市長李四川投入新北市長選戰，出場前，昨在新北議會國民黨團巧妙安排下，陪台北市長蔣萬安市政交流，順勢出席黨團幹部交接典禮。黨務人士觀察，包括新北市長侯友宜及李四川近期發言都較過去更明確、篤定，象徵藍軍新北隊整隊完成，力拚守住藍營灘頭堡。

雖然綠營昨天發新聞稿狠酸李四川「尚未辭官便已在新北趴趴走」，但李在侯友宜相挺、議員小雞簇擁下露面，侯、李互動熱絡，李對出席的藍、綠及無黨議員逐一握手致意，並與侯市府團隊寒暄，擁抱「回老家」的暖意與高人氣，也展現藍營大團結聲勢。

李四川當過新北、高雄、北市三個直轄市的副市長，行政能力深植人心；但綠營仍攻擊他「在高雄時期，最終留下的是市長遭到罷免的政治結果」。兩軍交手，火藥味十足。

選舉不只靠空戰，陸戰及組織才是硬實力。對於選戰分工，國民黨議會黨團將扮演「空軍」角色，負責議題與政策論述；地方議員結合「陸軍」，展開基層動員，未來將由議員拋出議題，與李四川提出的施政白皮書互相搭配，母雞帶小雞，互相拉抬。

李四川的優勢是專業形象定位清晰，但畢竟沒親自坐轎當過參選人，是否耐打，仍讓藍營支持者有些焦慮，且對手蘇巧慧的選舉經驗不弱；如何發揮母雞魅力，放大優勢、補強劣勢，都是李四川和團隊要迎戰的試煉。

明正式投入新北選戰 被問心情轉換...李四川用9個字回應

觀察站／大登場前的集結 李四川新北隊就位

國民黨將徵召李四川 鄭麗文示警：新北非穩贏、別掉以輕心

李四川將選新北市 黃國昌：工作小組已對接

明正式投入新北選戰 被問心情轉換...李四川用9個字回應

台北市副市長李四川今天最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，北市府今天下午幫李四川舉辦歡送會，媒體問李，今天是市府的最後一天，明天將有新的任務，已經做好心情轉換？李四川說，「新任務絕對全力以赴。」

全力拚新北市長...蔣萬安歡送成爆料大會 李四川：努力共創雙北市政

北市副市長李四川今最後上班日，明正式投入新北市長選舉。市長蔣萬安與市府同仁今幫李四川舉辦歡送會。蔣借用李招牌歌「連杯酒」的一句歌詞「咱逗陣就是福氣喔！」李也回應蔣「雙北合作是送我最好禮物，我一定帶著這個禮物，好好努力，共創雙北市政。」

綠北市議員初選首日大安、文山打頭陣 「6搶4」新人邀大咖車拚出線

民進黨北市議員初選今登場，首日大安、文山進行民調，除現任簡舒培、王閔生，新人湧言會劉品妡、英系陳聖文、綠色友誼高揚凱、徐嶔煌等人，「6搶4」競爭激烈，明上午10點將公布結果，新人小雞也把握最後一天車掃，希望能脫穎而出。

國民黨11日徵召 李四川新北暖身

國民黨明將徵召台北市副市長李四川參選新北市長。台北市長蔣萬安昨率團隊到新北參訪，與新北市長侯友宜交流托育政策經驗，李四川及一度是黨內對手的新北副市長劉和然也到場，藍營巨頭同框，展現雙北之間好默契，也巧妙助攻李四川。

觀察站／藍新北隊就位 李四川「耐打」大考驗

傳任國安會諮委不選新竹市長？林志潔親回「借調完成後赴總統府服務」

民進黨尚未拍板由誰挑戰現任新竹市長高虹安，目前呼聲高的對象之一為陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔，今天傳出林志潔已被總統賴清德批示，特聘擔任國安會諮詢委員，並預計在3月23日上任，外界認為林志潔並不會投入選舉。對此，林志潔親回，借調程序完成後，她將赴總統府國安會服務。

