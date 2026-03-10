觀察站／藍新北隊就位 李四川「耐打」大考驗

國民黨明天將徵召台北市副市長李四川投入新北市長選戰，出場前，昨在新北議會國民黨團巧妙安排下，陪台北市長蔣萬安市政交流，順勢出席黨團幹部交接典禮。黨務人士觀察，包括新北市長侯友宜及李四川近期發言都較過去更明確、篤定，象徵藍軍新北隊整隊完成，力拚守住藍營灘頭堡。

雖然綠營昨天發新聞稿狠酸李四川「尚未辭官便已在新北趴趴走」，但李在侯友宜相挺、議員小雞簇擁下露面，侯、李互動熱絡，李對出席的藍、綠及無黨議員逐一握手致意，並與侯市府團隊寒暄，擁抱「回老家」的暖意與高人氣，也展現藍營大團結聲勢。

李四川當過新北、高雄、北市三個直轄市的副市長，行政能力深植人心；但綠營仍攻擊他「在高雄時期，最終留下的是市長遭到罷免的政治結果」。兩軍交手，火藥味十足。

選舉不只靠空戰，陸戰及組織才是硬實力。對於選戰分工，國民黨議會黨團將扮演「空軍」角色，負責議題與政策論述；地方議員結合「陸軍」，展開基層動員，未來將由議員拋出議題，與李四川提出的施政白皮書互相搭配，母雞帶小雞，互相拉抬。

李四川的優勢是專業形象定位清晰，但畢竟沒親自坐轎當過參選人，是否耐打，仍讓藍營支持者有些焦慮，且對手蘇巧慧的選舉經驗不弱；如何發揮母雞魅力，放大優勢、補強劣勢，都是李四川和團隊要迎戰的試煉。