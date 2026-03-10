國民黨11日徵召 李四川新北暖身

國民黨明將徵召台北市副市長李四川參選新北市長。台北市長蔣萬安昨率團隊到新北參訪，與新北市長侯友宜交流托育政策經驗，李四川及一度是黨內對手的新北副市長劉和然也到場，藍營巨頭同框，展現雙北之間好默契，也巧妙助攻李四川。

李四川昨最後一天在北市府上班，市府辦歡送會，被問到是否做好心情轉換？李說，「新任務絕對全力以赴」。

蔣萬安表示，為減輕年輕家庭育兒負擔，北市正推動「校園設公托」，首波預計在十二個行政區設置十六處公共托育機構，特地到新北取經。

侯友宜、李四川接著前往國民黨新北議會黨團書記長交接現場。侯談到，市政建設要一棒接一棒，接棒者除了專業能力，更要了解新北、體察民意，從基層歷練出發，才能帶領團隊往前走，「李四川是最棒的接棒者」。此話一出，引發現場歡呼。

面對藍營議員、侯團隊熱情相待，李四川直呼，回到新北大家庭很溫暖。近期對手提到藍營在新北執政廿一年，要換人做做看，李妙喻，如果一家店生意做得很好，難道做了廿年一定要換人掌廚？關鍵在施政表現是否讓市民滿意。

國民黨主席鄭麗文也到場，力讚侯友宜擦亮藍營執政金字招牌，提醒新北並非穩贏，要以如履薄冰、戰戰兢兢態度應戰，不可掉以輕心。鄭強調，李四川「不是一個人在戰鬥」，是整個國民黨團隊共同作戰，新北在北台灣發展具有火車頭地位，若由李四川接棒，憑著他在台北、新北及高雄的行政經驗，可用更宏觀視野推動北北基桃整體發展。

民眾黨新北市長參選人黃國昌，近期以每周一主題談政見，昨聚焦教育願景，提出「新北教育六道處方」。他說，美國紐約啟動「2-Care計畫」，為二歲幼童提供完全免費托育服務，「紐約市做得到，新北市也做得到」。