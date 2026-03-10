聽新聞
台南議員選將實力 重於母雞效應

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

二○二六年民進黨台南市議員初選暗藏派系角力，以立委林俊憲為首的「新系」與力挺市長參選人陳亭妃「挺妃派」為主要勢力，而湧言會要角、立委王定宇牽扯緋聞風波恐衝擊派系選情；黨內人士認為，議員參選者個人基層實力仍重於母雞效應。

2026九合一選舉

民進黨確定由陳亭妃代表角逐下屆南市長，但本屆二十八席民進黨市議員，僅七席被視為挺妃派，屬湧言會現任議員也僅一席，先前黨內市長初選階段，包括議長邱莉莉、副議長林志展等大多數議員，都支持林俊憲，甚至林上月率「挺憲派」子弟兵登記議員初選，現任和新參選者多達十九人。

據了解，陳亭妃在初選後持續釋出善意，除跨派系互動、出席地方活動，也曾為其他派系議員參選人站台，試圖營造團結氛圍，尋求派系整合契機。

一名派系人士說，民進黨握有最強「母雞」市長候選人，但市長初選激戰留下的微妙氛圍，仍讓部分議員參選人不知該如何與母雞互動，出現觀望與搖擺情形，因此，不少參選人選擇回歸基層經營，積極在地方跑行程固樁、累積服務能量，畢竟台南屬於傳統選區，選民更重視個人實力與地方組織。

一名挺妃派的黨籍人士認為，賴清德總統在台南具備一定政治影響力，不過地方選舉的實際操作須回到基層，尤其市議員選舉更講究「接地氣」，長期的選民服務、地方耕耘與人脈經營，往往比母雞效應、黨中央支持或派系背書更為關鍵，因此即使例如王定宇緋聞風波等情況，選情起落最終仍回到參選人自身基本盤與地方實力。

地方藍營黨工觀察，整體而言下屆南市議員選戰會相當精彩，尤其國民黨此次在南市議員布局有別以往，有多名新人與政二代接棒參選，地方支持者也逐漸勇於表態，隨著藍綠陣營各自整隊，競爭勢必更白熱化。

邱莉莉 王定宇 林俊憲

相關新聞

國民黨11日徵召 李四川新北暖身

國民黨明將徵召台北市副市長李四川參選新北市長。台北市長蔣萬安昨率團隊到新北參訪，與新北市長侯友宜交流托育政策經驗，李四川及一度是黨內對手的新北副市長劉和然也到場，藍營巨頭同框，展現雙北之間好默契，也巧妙助攻李四川。

台南選戰 綠營初選民調 3派系前哨戰

民進黨昨天起至十三日辦下屆台南市議員選舉的黨內初選民調，共進行三個選區，其中第十選區（東區）「四搶二」競爭最為激烈，被視為立委陳亭妃、林俊憲與王定宇三方子弟兵對決，也被外界解讀為年底地方選戰的派系前哨戰。

明正式投入新北選戰 被問心情轉換...李四川用9個字回應

台北市副市長李四川今天最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，北市府今天下午幫李四川舉辦歡送會，媒體問李，今天是市府的最後一天，明天將有新的任務，已經做好心情轉換？李四川說，「新任務絕對全力以赴。」

林國漳提宜蘭20億造林 陳琬惠諷喊口號 吳宗憲問林要衝綠電或生態

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提「青天計畫」，主打八年二十億打造三百座微型森林與百萬植樹，引發藍綠白隔空交鋒。民眾黨陳琬惠說，民進黨頻喊植樹，幾項綠化政策最後淪為口號。國民黨縣長參選人吳宗憲反問林國漳立場，要配合中央一味衝綠電，還是站在地方環境永續這一邊？

藍新竹縣長初選 大打法律戰

國民黨新竹縣長初選進入法律戰，繼上周副縣長陳見賢不滿對手立委徐欣瑩臉書提及黑金、一清言論提告誹謗後，徐欣瑩也發現有電話民調涉及她將脫黨參選的相關言論，以假民調為名、實為誹謗，昨天委由發言人徐維遠與律師提告，盼追查幕後主使者。

入閣傳聞 王惠美自清非「權謀的人」

外傳賴清德總統曾探詢彰化縣長王惠美出任內政部長的意願，引發政壇關注。王惠美昨表示，自己並非善於權謀的人，也不會以任何條件進行政治交換。由於她兩任縣長任期將於今年底屆滿，且日前已表態「不再參選」，未來動見觀瞻。

