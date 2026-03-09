快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市副市長李四川今最後上班日，明正式投入新北市長選舉。市長蔣萬安與市府同仁今幫李四川舉辦歡送會。圖／北市府提供
北市副市長李四川今最後上班日，明正式投入新北市長選舉。市長蔣萬安與市府同仁今幫李四川舉辦歡送會。蔣借用李招牌歌「連杯酒」的一句歌詞「咱逗陣就是福氣喔！」李也回應蔣「雙北合作是送我最好禮物，我一定帶著這個禮物，好好努力，共創雙北市政。」

2026九合一選舉

李四川今天主持完都委會後，最後一個在北市府的行程就是同仁為他舉辦的歡送會。現場儘管離情依依，不過充滿祝福。蔣送李三項禮物，包括寫有「四載躬親固北基、川流眾志拓新城」的中堂；還有輝達契約書與權狀的特製悠遊卡；還有第三件禮物就是一件藍灰色西裝，蔣還親自為李穿上，並給予一個大大擁抱。還有一件寫有「馬到成功」的神秘禮物，不僅是一句祝福，也是對李副未來的期待。

蔣萬安還自爆一個兩人的小秘密，李四川與他家三寶是同一天生日，所以被問李四川的特色，他就想到家裡三寶非常聰明，極度聰明；蔣還提到，李是一位非常溫暖的人，前年他有一次腰扭傷，李會私下拿藥給他，而且很有效，這就是老經驗，不簡單。

蔣萬安也開玩笑說，後來想想，「李副對我，比我太太對我還好，我腰扭傷太太只丟給我一個熱敷袋....。」

對於蔣萬安、市府同仁滿滿的祝福，李四川也直言感動。李致詞提到，回到市府三年多，他跟市府同仁相處真的很愉快，當年基泰大直發生因施工塌陷，他就跟公務員說「沒有關係，好的時候不用看的太好，壞的也不用看得太壞」，現在大稻埕碼頭已如他所願突破法令，進行淡水河岸改造，現在唯獨希望同仁能在北士科那條河邊重點樹、還有要在基隆河種一千棵櫻花。

「走過一定會留下痕跡」，李四川說，希望往後台北隊繼續在市長蔣萬安領導下，創造更好成績，至於他，明天就要到另外一個環境，他說「離開最主要目的，是為了雙北好」，延續市長蔣萬安先前說「雙北合作是送我最好禮物」，他一定會帶著這個禮物，好好努力，共同創造雙北所有市政。

曾代表民進黨參選竹市立委…林志潔任國安會諮委 總統府：借助法律專業

2024年曾代表民進黨參選新竹市立委的國立陽明交通大學教授林志潔，獲賴清德總統特聘出任國安會諮詢委員。

卓揆屢不副署修法 學者：行政凌駕立法、立院形同虛設

「行政院不副署立法院的修法，恐讓立法院形同虛設！」學者曲兆祥9日針對行政院長卓榮泰不副署多項法案，以致形同凍結時強調，長此下去恐造成行政、立法的惡性循環。律師張耀宇也質疑，副署是讓行政院對法律施行共同負責，而不是讓行政院長成為國會立法的審查者。

全力拚新北市長...蔣萬安歡送成爆料大會 李四川：努力共創雙北市政

賴總統核定監察委員提名小組 蕭美琴出任召集人

總統府9日表示，賴清德總統已核定成立「第7屆監察委員提名審薦小組」，審薦小組將協助賴總統提名監察委員人選，咨請立法院同意。

賴總統：若今年再調基本工資可望破3萬 盼經濟成長反映薪資

賴清德總統今（9）日上午接見「第28屆全國商店傑出店長」時指出，連鎖加盟產業與中小微企業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，倘今年再調升基本工資，就會超過3萬元，盼經濟成長反映在勞工就業薪資。

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

行政院長卓榮泰7日前往日本東京替WBC中華代表隊加油。行政院發言人李慧芝表示，卓揆與國人一樣，都非常關心這屆WBC國家代表隊組訓狀況，尤其在今年一月，國家隊在國訓中心集訓時，院長就代表國人前往慰勞，這趟前往東京也是與國人一起替中華隊加油。

