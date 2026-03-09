明正式投入新北選戰 被問心情轉換...李四川用9個字回應

台北市副市長李四川今天最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，北市府今天下午幫李四川舉辦歡送會，媒體問李，今天是市府的最後一天，明天將有新的任務，已經做好心情轉換？李四川說，「新任務絕對全力以赴。」

北市府今天下午在市政大樓親子劇場幫李四川舉辦歡送會，現場離情依依，李四川入場前，媒體問明天將是全新的任務，已經做好心情轉換？李四川說，這40年來，他從台北市、到台北縣、新北市、行政院、國民黨部，又回新北、到高雄，大概南北都走透透了。

李說，原則上，該有的心理準備我都有，只要隨緣，反正如果只要有新的任務，絕對會全力以赴。