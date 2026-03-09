快訊

明正式投入新北選戰 被問心情轉換...李四川用9個字回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市副市長李四川今天最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，北市府今天下午幫李四川舉辦歡送會。記者蘇健忠／攝影
台北市副市長李四川今天最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，北市府今天下午幫李四川舉辦歡送會，媒體問李，今天是市府的最後一天，明天將有新的任務，已經做好心情轉換？李四川說，「新任務絕對全力以赴。」

北市府今天下午在市政大樓親子劇場幫李四川舉辦歡送會，現場離情依依，李四川入場前，媒體問明天將是全新的任務，已經做好心情轉換？李四川說，這40年來，他從台北市、到台北縣、新北市、行政院、國民黨部，又回新北、到高雄，大概南北都走透透了。

李說，原則上，該有的心理準備我都有，只要隨緣，反正如果只要有新的任務，絕對會全力以赴。

不戰新竹市長！賴總統批示林志潔出任國安會諮委

國家安全委員會前諮詢委員徐斯儉去年底轉任國防部軍政副部長，遺缺至今未補，國安會近日出現人事異動。據了解，賴清德總統有意借助陽明交通大學特聘教授林志潔法律專業，特聘林出任國安會諮詢委員，助攻國安法官修訂，任期自2026年3月23日至2028年5月19日。

全力拚新北市長...蔣萬安歡送成爆料大會 李四川：努力共創雙北市政

北市副市長李四川今最後上班日，明正式投入新北市長選舉。市長蔣萬安與市府同仁今幫李四川舉辦歡送會。蔣借用李招牌歌「連杯酒」的一句歌詞「咱逗陣就是福氣喔！」李也回應蔣「雙北合作是送我最好禮物，我一定帶著這個禮物，好好努力，共創雙北市政。」

綠北市議員初選首日大安、文山打頭陣 「6搶4」新人邀大咖車拚出線

民進黨北市議員初選今登場，首日大安、文山進行民調，除現任簡舒培、王閔生，新人湧言會劉品妡、英系陳聖文、綠色友誼高揚凱、徐嶔煌等人，「6搶4」競爭激烈，明上午10點將公布結果，新人小雞也把握最後一天車掃，希望能脫穎而出。

傳任國安會諮委不選新竹市長？林志潔親回「借調完成後赴總統府服務」

民進黨尚未拍板由誰挑戰現任新竹市長高虹安，目前呼聲高的對象之一為陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔，今天傳出林志潔已被總統賴清德批示，特聘擔任國安會諮詢委員，並預計在3月23日上任，外界認為林志潔並不會投入選舉。對此，林志潔親回，借調程序完成後，她將赴總統府國安會服務。

離情依依！給副市長李四川的最後1句話...蔣萬安唱這首歌

台北市副市長李四川今天最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，市長蔣萬安今天下午幫李四川舉辦歡送會，數百人的親子劇場坐滿同仁。媒體問蔣，要對李四川說的最後一句話？蔣說「我會用唱，我在裡面用唱的。」

