綠北市議員初選首日大安、文山打頭陣 「6搶4」新人邀大咖車拚出線

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
高揚凱今也找來現任議員鍾佩玲陪同車掃更也呼籲選民在家幫忙顧電話。圖／取自高揚凱臉書
高揚凱今也找來現任議員鍾佩玲陪同車掃更也呼籲選民在家幫忙顧電話。圖／取自高揚凱臉書

民進黨北市議員初選今登場，首日大安、文山進行民調，除現任簡舒培、王閔生新人湧言會劉品妡、英系陳聖文、綠色友誼高揚凱、徐嶔煌等人，「6搶4」競爭激烈，明上午10點將公布結果，新人小雞也把握最後一天車掃，希望能脫穎而出。

北市黨部主委張茂楠表示，台北市與台南市共有7個選區要做初選民調，中央黨部會抽出其中兩區當天晚上做民調，隔天早上公布民調結果，除非民調樣本數不足等因素，才會延長民調時間，後續將依照相關時程進行提名。

而今天北市將由第6選區（大安、文山）來做民調，有現任簡舒培、王閔生，新人劉品妡、陳聖文、高揚凱、徐嶔煌，預計晚間6時至10時30分進行電話民調，其中劉、徐均首次參選市議員選舉，將額外獲得10%加權，而劉年紀小於35歲還可獲得10%加權，民進黨預計在該區提名4席，競爭也相當激烈。

劉品妡今天也找來北市議員林延鳳、高雄市議員參選人張以理共同車掃衝刺，劉表示自己知名度、資源沒有其他人多，但這段時間一步一腳印努力走到現在，希望這段時間努力能收穫美好成果；高揚凱今也找來現任議員鍾佩玲陪同車掃更也呼籲選民在家幫忙顧電話。

而陳聖文今天也找來綠委王世堅陪同最後衝刺，陳表示，此次戰況格外激烈，自己一路從地方服務到中央歷練，長期跟隨王世堅委員學習，如今以「2.0版本的陳聖文」再次出發，不僅累積地方與中央的經驗，也盼承襲王世堅不畏強權、堅持正義精神，也感謝王多次到來助選。

劉品妡今天找來北市議員林延鳳、高雄市議員參選人張以理共同車掃衝刺。圖／取自劉品妡臉書
劉品妡今天找來北市議員林延鳳、高雄市議員參選人張以理共同車掃衝刺。圖／取自劉品妡臉書

陳聖文今天也找來綠委王世堅陪同最後衝刺，陳表示，此次戰況格外激烈，自己一路從地方服務到中央歷練，希望能有機會通過。圖／取自陳聖文臉書
陳聖文今天也找來綠委王世堅陪同最後衝刺，陳表示，此次戰況格外激烈，自己一路從地方服務到中央歷練，希望能有機會通過。圖／取自陳聖文臉書

