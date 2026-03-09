傳任國安會諮委不選新竹市長？林志潔親回「借調完成後赴總統府服務」

民進黨尚未拍板由誰挑戰現任新竹市長高虹安，目前呼聲高的對象之一為陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔，今天傳出林志潔已被總統賴清德批示，特聘擔任國安會諮詢委員，並預計在3月23日上任，外界認為林志潔並不會投入選舉。對此，林志潔親回，借調程序完成後，她將赴總統府國安會服務。

國安會在3月3日已奉賴清德指示，特聘對方為國安會諮委；至於林志潔任期將從3月23日至2028年5月19日，預計將等陽明交大待完成借調程序就會對外公布。

對此，林志潔今天晚間回應，待借調程序完成後，她將赴總統府國安會服務。陽明交大現有課程和學生指導，在符合法規下會繼續幫忙，只是轉換一個身份，以法律專業來為國家社會付出。國際局勢多變，中共對我國的滲透侵略加劇，法律戰成為攻防重點，地緣政治與科技的全球供應鏈也需要法律量能，她會努力貢獻所學。