離情依依！給副市長李四川的最後1句話...蔣萬安唱這首歌
台北市副市長李四川今天最後一天在北市府，明天就要投入新北市長選戰，市長蔣萬安今天下午幫李四川舉辦歡送會，數百人的親子劇場坐滿同仁。媒體問蔣，要對李四川說的最後一句話？蔣說「我會用唱，我在裡面用唱的。」
蔣萬安年前曾預告他會在過年期間練歌，北市府是將市長唱李聖傑『手放開』錄成影片，原本今天歡送會是要用影片形式播放，不過蔣萬安進場前受訪，會現場唱給李副聽，代表兩人滿滿的情誼。
蔣萬安說，今天有準備幾個禮物，當然有一個特製悠遊卡、還有一個很漂亮的中堂，另外一個禮物就是今年議會新春團拜時，李副曾提到，相處這麼久，好像都沒有送過西裝，所以今天特別訂一個很顯年輕的西裝外套，要送給李副。
